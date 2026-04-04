«Сцена из фильма ужасов»: На берегу острова обнаружили находку, которая повергла местных жителей в шок
На берегу острова Гуэмес в американском штате Вашингтон нашли более 20 собачьих трупов. Состояние тел животных указывало на ужасное обращение с ними, местные власти сравнили увиденное со сценой из фильма ужасов. Об этом сообщает телеканал NBC.
Согласно материалу, в последние дни на берегу обнаружили тела 21 собаки. С многих животных неизвестные живодеры сняли шкуры, у некоторых псов отсутствовали передние лапы. На шеях нескольких собак заметили оранжевые верёвки.
Власти острова пока не знают, откуда взялись эти животные и кто с ними так поступил. Полиция начала расследование гибели четвероногих. Остров Гуэмес раньше называли «Собачьим островом»: там когда-то обитала вымершая порода салишских шерстистых собак, которых разводили индейцы. Сейчас на острове живут около 600 человек, и все они потрясены жуткой находкой.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие сигналы собака подает хозяину мимикой.
