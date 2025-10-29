Медведица растерзала мужчину и ранила еще троих человек
В Японии медведица напала на группу людей. Об этом сообщает Nippon.com.
Инцидент произошел в районе деревни Хигасинарусе 24 октября. Медведица растерзала 38-летнего Есиюки Сасаки. Его 65-летний отец и пожилая пара в возрасте около 70 лет получили серьезные травмы головы и лица. Всех четверых пострадавших нашли без сознания возле автомобиля.
Позже стало известно, что Сасаки бросился на помощь своим спутникам, услышав их крики, и именно это привело к его гибели от когтей хищника.
Местные власти оперативно отреагировали на происшествие и в тот же день ликвидировали взрослую самку медведя, которая была около 1,2 метра в высоту и имела следы крови на лапах. По информации полиции, именно эта хищница совершила нападение. Трое выживших остаются в больнице в тяжелом состоянии, но при этом они находятся в сознании.
Читайте также: