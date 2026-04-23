ВВС Южной Кореи извинились за столкновение F-15 из-за селфи пилотов
ВВС Южной Кореи принесли официальные извинения за столкновение двух истребителей F-15K, произошедшее в декабре 2021 года. Об этом информирует Reuters.
К публичному признанию вины военных подтолкнули итоги проверки, выявившей, что причиной авиакатастрофы стало увлечение пилотов селфи и видеосъемкой. Согласно отчету Государственного комитета по аудиту, обнародованному 22 апреля, столкновение в небе над Тэгу произошло из-за незапланированных маневров для создания эффектных кадров. Выяснилось, что пилот ведомого истребителя решил завершить свою службу серией снимков. Для получения лучшего ракурса он без согласования начал резко набирать высоту и выполнять крены. В этот момент пилот ведущего самолета также был занят съемкой видео. В результате воздушные судна опасно сблизились, и ведомый задел крыло флагмана.
Пострадавших не было, но ущерб, нанесенный самолетам, превысил 600 тысяч долларов. Комиссия возложила основную ответственность на пилота ведомого истребителя, которому теперь предстоит возместить примерно одну десятую часть расходов на восстановление. Также она раскритиковала ВВС за недостаточный контроль над дисциплиной военных. Один из пилотов, по словам представителя ВВС, был отстранен от полетов, подвергнут строгому дисциплинарному взысканию и вскоре уволился из вооруженных сил.
