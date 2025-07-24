Достижения.рф

В Бразилии мать сломала шею и оторвала губы своему 2-летнему сыну

Фото: iStock / sakhorn38

В Бразилии женщина жестоко убила своего двухлетнего сына, объясняя это усталостью от материнства.



Три дня назад Келлем Кристина вызвала скорую помощь, заявив, что ребенок принял лекарство и потерял сознание. Однако при осмотре врачи обнаружили ужасные следы побоев: тело мальчика было покрыто синяками и следами избиений, а шея — сломана, губы — оторваны.

Позже на допросе Кристина призналась, что на самом деле убила ребенка, так как больше не хотела быть матерью, пишет телеграм-канал «Люди!».

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0