В Бразилии мать сломала шею и оторвала губы своему 2-летнему сыну
В Бразилии женщина жестоко убила своего двухлетнего сына, объясняя это усталостью от материнства.
Три дня назад Келлем Кристина вызвала скорую помощь, заявив, что ребенок принял лекарство и потерял сознание. Однако при осмотре врачи обнаружили ужасные следы побоев: тело мальчика было покрыто синяками и следами избиений, а шея — сломана, губы — оторваны.
Позже на допросе Кристина призналась, что на самом деле убила ребенка, так как больше не хотела быть матерью, пишет телеграм-канал «Люди!».
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