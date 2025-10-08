В Челябинске задержан экс-замглавы ГАИ по делу о взятке в виде 100 тонн асфальта
ФСБ и Следственный комитет России задержали бывшего заместителя начальника ГИБДД по Челябинску подполковника полиции Олега Жиляева по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.
По версии следствия, с января 2024 года Жиляев оказывал покровительство учредителю компании «Капиталстрой» Ромику Варданяну. Взамен он получил 100 тонн асфальтового покрытия на сумму около 500 тысяч рублей. В рамках "услуги" Жиляев, в частности, не привлекал транспорт компании к ответственности за нарушения ПДД и помогал с согласованием документов на установку дорожных знаков во время строительных работ. Из органов внутренних дел Жиляева уволили 6 октября.
Ромика Варданяна задержали в мае по другому эпизоду — за дачу взятки полковнику полиции Александру Гайде, также подозреваемому в покровительстве «Капиталстрою». Расследование продолжается.
Читайте также: