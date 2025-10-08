В Челябинске задержан экс-замглавы ГАИ по делу о взятке в виде 100 тонн асфальта

08 октября 2025, 10:40

Фото: iStock/z1b

ФСБ и Следственный комитет России задержали бывшего заместителя начальника ГИБДД по Челябинску подполковника полиции Олега Жиляева по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.