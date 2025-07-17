Водителя-убийцу, изнасиловавшего и убившего двух женщин, задержали спустя 17 лет
В Саратовской области 59-летний подозреваемый в двойном убийстве и изнасиловании задержан сотрудниками правоохранительных органов спустя 17 лет. Подробности сообщает прокуратура Оренбургской области.
В августе 2008 года в лесополосе у дороги Бугуруслан-Старокутлумбетово грибники обнаружили тела двух женщин — 30 и 41 года. Установлено, что обе жертвы скончались от насильственных травм, а между убийствами прошло два месяца.
По версии следствия, мужчина предлагал подвезти женщин, завозил их в лес, насиловал и убивал, а тела прятал среди деревьев. Дело долгое время оставалось нераскрытым, так как подозреваемый покинул город Бугуруслан после совершенных преступлений и скрылся в другом регионе.
Убийцу смогли поймать благодаря обнаружению на одежде одной из погибших биологического материала, который позволил выделить ДНК убийцы. Фигуранта арестовали. В ходе допроса он дал признательные показания.
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