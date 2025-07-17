Водителя-убийцу, изнасиловавшего и убившего двух женщин, задержали спустя 17 лет

17 июля 2025, 21:27

В Оренбургской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин 17 лет назад

Фото: Istock/PongMoji

В Саратовской области 59-летний подозреваемый в двойном убийстве и изнасиловании задержан сотрудниками правоохранительных органов спустя 17 лет. Подробности сообщает прокуратура Оренбургской области.