В российском городе мать с дочерью-инвалидом выгнали из кафе, показав им средний палец
В Волгограде выгнали из кафе писателя Эвелину Азаеву с ребёнком-аутистом
В Волгограде ранним утром 16 июля писатель и журналист Эвелина Азаева вместе с дочерью, страдающей аутизмом, зашли в кафе, расположенное в центре города. Но вместо отдыха они столкнулись с чрезвычайной грубостью персонала. Подробности сообщает РИА Новости.
Эвелина делала заказ, а девочка сидела на длинной скамье, но устала и прилегла. Сотруднице заведения данный поступок не понравился, и она подлетела к ребёнку с кучей претензий. Азаева пояснила, что её дочь является инвалидом и никому не мешает, но девушка заявила, что «больным нечего делать в общественных местах». Помимо этого, она добавила, что таким людям нужно быть рядом с врачами.
«Когда я попросила её повторить эти слова на видео, она показала средний палец и с гордо поднятой головой ушла», — рассказала писательница.После случившегося Азаева подала жалобу в прокуратуру, которая уже начала проверку по факту произошедшего. Кроме этого, женщина обратилась в администрацию Волгоградской области.