«Ах, какие ножки»: В российском регионе фотограф-извращенец залез под юбку девушки
В подземном переходе Санкт-Петербурга фотограф-извращенец снял девушку под юбкой и сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошёл на пересечении Седова и Ивановской. Девушка, поднимаясь по ступенькам, почувствовала прикосновение к бёдрам. Она оглянулась и заметила молодого парня, который, сунув телефон под её юбку, совершал запрещённую съёмку. Фотограф-извращенец, попавшись, стал убегать, но потерпевшая успела снять его на видео.
Девушка заявила, что подозревает наличие в «галерее» злоумышленника фотографии интимных частей тела и других жертв, отметив, что действовал он профессионально. Видеозапись произошедшего с ней неприятного происшествия она уже передала сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в Котельниках девушка отвезла бывшего парня на помойку.
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