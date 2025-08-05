В Бразилии подросток порубил отчима на куски и убил его за избиения матери
В Бразилии 17-летний подросток убил своего отчима, разрубив его на куски, после того как тот снова избил его мать.
Как пишут Telegram-каналы, по словам соседей, мужчина часто проявлял агрессию по отношению к женщине, особенно ночью, когда её крики были слышны даже сквозь стены. В такие моменты сын пытался зажать уши, чтобы не слышать происходящее.
Хотя отчим иногда поднимал руку и на него, это происходило реже, чем с матерью. Спустя неделю после очередного избиения парень купил топор в магазине, предвкушая, что насилие повторится.
Когда это действительно случилось, он был готов к ответным действиям. Обрушив на отчима удары, он не остановился даже после того, как голова отделилась от тела. Подросток продолжал рубить, вымещая всю свою злость и обиду, отрубив мужчине руку и обе ступни. В итоге его арестовали.
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