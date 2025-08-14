В Бразилии врачи разорвали лёгкие младенцу, пытаясь достать попкорн из носа

14 августа 2025, 18:28

В Бразилии врачи обвиняются в гибели ребёнка после попытки извлечь попкорн из носа

Фото: Istock/Nadzeya Haroshka

В бразильском штате Гояс двое медиков из больницы Гоятуба предстанут перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве и халатности. По информации Daily Mail, врачи пытались извлечь зерно попкорна из носа двухлетнего мальчика, используя шланг с воздухом, что привело к разрыву лёгких и желудка ребёнка.