В Бразилии врачи разорвали лёгкие младенцу, пытаясь достать попкорн из носа
В бразильском штате Гояс двое медиков из больницы Гоятуба предстанут перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве и халатности. По информации Daily Mail, врачи пытались извлечь зерно попкорна из носа двухлетнего мальчика, используя шланг с воздухом, что привело к разрыву лёгких и желудка ребёнка.
Родители обратились за помощью, когда сами не смогли достать застрявшее зерно. В больнице медики также не сумели извлечь попкорн пинцетом. Тогда они решили применить рискованный метод — вставили резиновый шланг в ноздрю ребёнка и дважды подали воздух под давлением.
Отец мальчика сразу заметил, что у сына раздулся живот. Последующая экспертиза показала, что из-за процедуры у ребёнка разорвались лёгкое и желудок. Несмотря на это, врачи дали малышу лекарство от вздутия и отпустили домой. Вскоре его состояние резко ухудшилось, и по пути в больницу он скончался. Родители малыша наняли адвоката и намерены добиваться наказания для виновных.
