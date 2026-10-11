В Бразилии задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом
Полиция города Салвадор в Бразилии задержала гражданина России, который числился в международном розыске. Об этом сообщил Секретариат общественной безопасности штата Баия.
Россиянина подозревают в попытке наладить поставки оружия и боеприпасов местным криминальным структурам. Задержание провели утром 10 октября в районе Агуас-Кларас в рамках операции «Артемида». Ее выполняла объединенная группа по борьбе с организованной преступностью штата Баия (FICCO) при силовой поддержке военной полиции и координации с Интерполом. До прибытия туда мужчина успел посетить другие бразильские штаты.
По предварительным данным, фигурант собирался создать в стране сеть сбыта оружия, боеприпасов и наркотиков. Прежде его объявили в розыск по красному уведомлению Интерпола: на родине мужчину, как утверждают в секретариате, приговорили к пожизненному сроку за торговлю наркотиками и использование поддельных документов. Имя мужчины не раскрывается.
Задержанного доставили в управление федеральной полиции в Салвадоре. В настоящий момент местные власти готовятся к работе с российскими судебными органами для дальнейшей экстрадиции.
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