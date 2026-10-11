Ветка спасла жертву группового изнасилования от неминуемой гибели

11 октября 2026, 06:56

В Индии мужчины изнасиловали девушку и сбросили её в канал

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

16‑летняя девушка стала жертвой изнасилования в Индии. После этого нападавшие столкнули её в Верхний Гангский канал, пишет The Times of India.