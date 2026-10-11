Ветка спасла жертву группового изнасилования от неминуемой гибели
16‑летняя девушка стала жертвой изнасилования в Индии. После этого нападавшие столкнули её в Верхний Гангский канал, пишет The Times of India.
По данным издания, пострадавшая сумела выжить. Всю ночь она держалась за ветку, пока её не обнаружили и не спасли местные жители и сотрудники полиции.
Как рассказали правоохранители, в детстве девушка лишилась отца и жила с бабушкой, а после её смерти была вынуждена переехать к матери, которая обращалась с ней жестоко. В итоге девочка сбежала и нашла приют у одной женщины. Однако муж индианки вместе со своим приятелем вывезли подростка в безлюдное место, где и совершили преступление.
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