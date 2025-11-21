В Бразилии женщина организовала убийство дочери из-за денег
В Бразилии 24-летняя Аллани Раяне Сантос стала жертвой жадности своей матери. Об этом пишет Need To Know.
17 ноября девушку нашли с явными следами насильственных действий: её руки оказались стянуты, тело имело повреждения от ударов мотыгой и ножевых ранений.
Расследование привело к мужчине, состоявшему в отношениях с матерью Сантос. Он признался, что убийство организовала её мама. Женщина испугалась, что дочь заберет наследство после смерти деда, который оставил три дома и крупную сумму денег.
Подозреваемая подослала к дочери своего бойфренда. Он ворвался в дом, связал девушку и начал пытать, пытаясь заставить отказаться от наследства. Погибшая отказалась, и мужчина смертельно ранил её. После преступления пара планировала сбежать, но их поймали на следующий день.
