В Москве росгвардейцы задержали рецидивиста с крупной партией наркотиков

В январе 2018 года в Москве произошло преступление, потрясшее всю страну. Убийство 20-летней студентки Татьяны Страховой стало одним из самых обсуждаемых и резонансных дел в России. Эта трагедия раскрыла не только личную драму, но и более глубокие социальные проблемы — от виктимблейминга (обвинение жертвы) до романтизации насилия в цифровом пространстве.