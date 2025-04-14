В Москве росгвардейцы задержали рецидивиста с крупной партией наркотиков

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Столичные росгвардейцы задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в незаконном распространении наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что в ходе патрулирования в районе Солнцево правоохранители обратили внимание на мужчину, выходящего из гаражного кооператива около железной дороги. При виде служебного автомобиля гражданин попытался скрыться, но его оперативно остановили росгвардейцы.
Задержанным оказался 27-летний уроженец Челябинской области. Он заметно нервничал во время общения с сотрудниками Росгвардии и даже попытался сбежать, выбросив свёртки с неизвестным веществом.
Благодаря профессиональным действиям стражей порядка, ему не удалось скрыться. Вскоре парень признался, что распространял запрещённые вещества посредством создания тайников.
На место прибыла следственно-оперативная группы, которая изъяла пять свёртков с порошкообразным веществом белого цвета. Результаты экспертизы показали, что это был эфедрон, общим весом более 48 граммов.
Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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Задержанным оказался 27-летний уроженец Челябинской области. Он заметно нервничал во время общения с сотрудниками Росгвардии и даже попытался сбежать, выбросив свёртки с неизвестным веществом.
Благодаря профессиональным действиям стражей порядка, ему не удалось скрыться. Вскоре парень признался, что распространял запрещённые вещества посредством создания тайников.
На место прибыла следственно-оперативная группы, которая изъяла пять свёртков с порошкообразным веществом белого цвета. Результаты экспертизы показали, что это был эфедрон, общим весом более 48 граммов.
Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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Анастасия Чинкова