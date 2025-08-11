Достижения.рф

В Артеме подростки избили и расстреляли мужчину

Фото: iStock/ipopba

В Артеме ищут подростков, которые избили и расстреляли 21-летнего мужчину. Об этом сообщает «Лента.ру».



В Следственном комитете по Приморскому краю отметили, что инцидент случился 2 августа. Происшествие случилось из-за ссоры подростков с пострадавшим. Сначала они избили молодого человека, а после расстреляли его из травматического оружия.

Сейчас правоохранители устанавливают личности подростков. По факту преступления возбуждено уголовное дело за покушение.

Иван Мусатов

