В Артеме подростки избили и расстреляли мужчину
В Артеме ищут подростков, которые избили и расстреляли 21-летнего мужчину. Об этом сообщает «Лента.ру».
В Следственном комитете по Приморскому краю отметили, что инцидент случился 2 августа. Происшествие случилось из-за ссоры подростков с пострадавшим. Сначала они избили молодого человека, а после расстреляли его из травматического оружия.
Сейчас правоохранители устанавливают личности подростков. По факту преступления возбуждено уголовное дело за покушение.
