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«Лесопарковый маньяк» впервые в эфире шоу «Малахов»: за что он провел в тюрьме 20 лет и кто на самом деле убивал людей в Челябинске

Алексей Корочкин (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Алексей Корочкин (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Алексей Корочкин отбыл 20 лет лишения свободы в колонии за серию нападений на отдыхающих в центральном парке Челябинска. В середине 2000-х годов это дело вызвало широкий общественный резонанс, и Корочкин получил прозвище «Лесопарковый маньяк». На протяжении всех этих лет он настаивал на своей невиновности, и недавно его слова получили косвенное подтверждение. Что случайно выяснили следователи и кто на самом деле хладнокровно убивал своих жертв, расскажет «Радио 1».

«Лесопарковый маньяк» вышел на свободу спустя 20 лет

Следователи предъявили Корочкину обвинения в трех убийствах, двух изнасилованиях и покушении на Игоря Печенкина, который чудом выжил. Однако оружие, из которого были сделаны выстрелы в мужчин, так и не было найдено, а эксперты установили, что для совершения преступлений использовались два разных пистолета. 1 октября 2005 года Челябинский областной суд приговорил Корочкина к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, где содержатся особо опасные преступники.

На протяжении своего наказания он дважды подавал заявки на условно-досрочное освобождение, но оба раза они были отклонены. Одним из условий для выхода на свободу было письменное признание своей вины, однако Корочкин категорически отказывался на это пойти.

Алексей Корочкин (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Алексей Корочкин вышел из колонии 2 августа. В новом выпуске шоу «Малахов» мужчина впервые рассказал о том, как на протяжении двух десятков лет отбывал наказание за преступление, которое не совершал.

«Все изменилось за 20 лет. Вся жизнь переменилась. У меня двое детей. Они меня не встречали, потому что я запретил это делать, я с ними встречался потом», — начал свой рассказ Корочкин.

Он сообщил, что тогда, 20 лет назад, его никто не слушал, и правоохранители были заинтересованы лишь в том, чтобы скорее «закрыть дело».
«Ни одного конкретного доказательства не было. <…> Весь срок я проработал в швейном цехе, научился шить. Моя мать и бабушка меня так и не дождались. Я стараюсь держаться и не показывать виду. 20 лет из жизни у меня просто украли, забрали», — с сожалением произнес Корочкин.
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Несостыковки в деле Алексея Корочкина

Странным в деле «Лесопаркового маньяка» стало и то, что после ареста Корочкина нападения на людей продолжились. Однако сам Алексей, находясь в СИЗО, дал признательные показания.

«Знаете, бывает, когда в камеру подсаживают такого человека…подсадная утка…Мне говорили, что светит пожизненное, что нужно сознаться. Я дал признание, потом от своих слов отказался», — заявил Корочкин.
Он также поделился рассуждениями о том, почему именно он был осужден за преступления, совершенные кем-то другим.
«Все началось с момента того, как у нас был участковый. Его жена однажды села в машину и увидела ориентировки. Там был фоторобот мужчины, похожий на меня. И тогда его жена говорит: "О, на нашего Лешку похож". И на следующий день за мной приехали».

Парк, где маньяк совершал нападения (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Самыми решающими показаниями стали объяснения дворника Мануйлова, который сказал, что на территории парка им. Гагарина маньяк совершает нападения на водителей, приезжавших туда с девушками легкого поведения.

«Мне сказал знакомый, что к этим преступлениям может быть причастен человек по имени Леха, который живет в общежитии. Якобы у Лехи была жена, которую изнасиловали, и он решил так всем мстить», — заявил на допросе дворник Мануйлов.

Корочкин эти слова опроверг, заверив, что его сожительница Светлана никем изнасилована не была. В эфире программы также прозвучало то, что при жизни главный свидетель был связан с криминальными кругами, поэтому на него могли оказать давление, а его показания могут быть ложными. Брат первой жертвы маньяка Илья Абдуллаев тоже не уверен в причастности Корочкина к смерти родственника. Абдуллаев допустил, что его брат был связан с криминалом и мог быть жертвой заказного убийства. Остальные жертвы были прикрытием, чтобы все подумали, что орудует маньяк.

Маньяком оказался милиционер?

Бывший оперуполномоченный, который вел дело, поделился своим видением произошедшего.
«Сложилось убеждение, что мы имеем дело с милиционером: экономное расходование патронов. Один-два выстрела в голову и другие уязвимые места. Очевидная смелость. В этом лесопарке даже засады организовывали. Также нужно обратить внимание на его сценарий общения с женщинами. Он гулял с ними по лесу, испытывая удовольствие и безнаказанность. Я пытался развить эту идею, но понимания она не встретила. Задача была — раскрыть, нашли первого попавшегося», — заявил он.

Александр Болотов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Кроме того, бывший сотрудник милиции выразил подозрения в том, что маньяком на самом деле был Александр Болотов. Тот самый оперативник, у которого и был обнаружен пистолет, из которого жертвы были застрелены. Также выяснилось, что Болотов проживал рядом с парком, где происходили нападения. По другую сторону лесопарковой зоны был расположен дом его бывшей супруги.

Однако обнаружить оружие удалось совсем недавно. После смерти Болотова его супруга пришла в отделение полиции, чтобы сдать огнестрельное оружие. Тогда и выяснилось, что из этого самого пистолета были застрелены жертвы «Лесопаркового маньяка».

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Звезда фильма «Аджика» Дмитрий Трусов задержан в Москве с наркотиками
17 марта 2025, 12:06

Фото: istockphoto/Roman Didkivskyi

Актёр Театра на Таганке, известный кинозрителям по роли в фильме «Аджика», задержан правоохранителями в Москве. При обыске у него были обнаружены наркотические вещества.
Инцидент произошёл накануне, 16 марта, сообщает телеграм-канал SHOT. Автомобиль, в котором 35-летний артист ехал домой, остановили для обычной плановой проверки. Полицейские заметили, что Дмитрий сильно нервничал, и решили провести личный досмотр. При обыске в кармане у него обнаружили свёрток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это наркотики.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Трусову может грозить до трёх лет лишения свободы.

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В США мужчина ночью проник в дом к незнакомке и начал массировать ей ноги
17 марта 2025, 11:16

Фото: istockphoto/JerryGrugin

В США неизвестный мужчина ночью забрался в чужой дом. Там он принялся трогать спящую хозяйку.
Об инциденте в небольшом городке Пальметто в штате Флорида рассказал телеканал Fox News. Около 05:00 утра 2 марта спящая женщина вдруг проснулась от того, что кто-то гладит ей ноги. С ужасом увидев, что это вовсе не её бойфренд, мирно спящий рядом, а какой-то незнакомый мужчина, она в ужасе закричала. Странный взломщик испугался, сбежал со второго этажа, где находилась спальня, и выскочил на улицу.

Отважная женщина бросилась вдогонку за извращенцем, села в машину и попыталась его догнать, но тому удалось скрыться в тёмных дворах. Пострадавшая написала заявление в полицию. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, на которых оказалось хорошо видно лицо взломщика. Им оказался работник местной закусочной 26-летний Роджер Айван Лопес Гомес, которого опознал хозяин ресторана, и оповестил об этом полицейский.

Мужчину задержали. Гомес сначала всё отрицал и говорил, что спал дома, но когда увидел кадры со своей физиономией, во всём сознался. Он рассказал, что в ту ночь напился допьяна и открыл дверь первого попавшегося дома, которая оказалась не заперта. По словам молодого человека, он не собирался никого грабить или насиловать. Зачем он принялся гладить спящую женщину, Гомес объяснить не смог. Сейчас мужчина находится под стражей.

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Женщина расправилась с приятелем и сделала суп для бездомных из его пениса
Женщина расправилась с бездомным мужчиной и приготовила суп из его органов
17 марта 2025, 08:07

Фото: iStock/Pawel Kacperek

В Бразилии разгорелся скандал, связанный с жестоким убийством бездомного мужчины. Об этом пишет издание Daily Mirror.
Сообщается, что 60-летний Селсо Маркес Феррейра был найден мертвым с отсутствующими сердцем и половым органом. Полиция обнаружила его останки после того, как местные жители сообщили о странном поведении женщины, известной под прозвищем Гринга.

По данным издания, подозреваемая, 41-летняя Хосефа Лима де Соуза, призналась, что отрезала у Феррейры пенис и вырезала сердце, после чего приготовила из этих органов суп. Она угощала блюдом других бездомных, которые не знали о его содержании. Свидетели подтвердили, что суп был предложен в тот же день, когда произошло преступление.

Останки Феррейры были найдены рядом с самодельным ножом и запиской с угрозами: «Гринга поймала насильника». Дочь погибшего рассказала, что он долгое время страдал от алкогольной и наркотической зависимости и жил на улице.

Лима де Соуза утверждает, что совершила убийство из мести, полагая, что Феррейра был насильником детей. Однако на данный момент полиция не нашла подтверждений этой информации. Вместе с ней был арестован 41-летний Робсон Апаресидо де Оливейра, которого считают ее сообщником.

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112: замминистра МЧС Курынин попал в ДТП в Тульской области
16 марта 2025, 19:38

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В ДТП в Тульской области попал замминистра МЧС Роман Курынин. Как уточняет Telegram-канал «112», внедорожник перевернулся на 235 километре трассы М-4 «Дон». Внутри машины TANK 500, помимо замминистра, было еще несколько людей.
«Предварительно, госпитализация замминистра не потребовалась», — сказано в публикации.
По информации Telegram-канала Zvezdanews, Курынин пока никак не комментировал произошедшее.

«Пока не могу говорить», — приводят его слова журналисты.
Накануне в субботу, 15 марта, сообщалось о ДТП в центре столицы. По данным Депздрава, пострадали шесть человек. Инцидент произошел на Кожевнической улице города.

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#тульская область
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В Азербайджане мужчина «ожил» в морге
Report: признанного мертвым азербайджанца доставили в морг, где он ожил
16 марта 2025, 19:01

Фото: iStock/sudok1

В Джалилабадском районе на юго-востоке Азербайджана мужчину привезли в морг, где оказалось, что он жив. Об этом сообщает агентство Report.
34-летнего жителя села Тахирли обнаружили дома без признаков жизни. Мужчину признали умершим и доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Спустя время выяснилось, что он не умер, а находился в коматозном состоянии. По данным агентства, после этого его госпитализировали. Медики смогли стабилизировать состояние азербайджанца. В настоящее время он находится в реанимации.

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