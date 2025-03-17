«Лесопарковый маньяк» впервые в эфире шоу «Малахов»: за что он провел в тюрьме 20 лет и кто на самом деле убивал людей в Челябинске

Алексей Корочкин (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Алексей Корочкин отбыл 20 лет лишения свободы в колонии за серию нападений на отдыхающих в центральном парке Челябинска. В середине 2000-х годов это дело вызвало широкий общественный резонанс, и Корочкин получил прозвище «Лесопарковый маньяк». На протяжении всех этих лет он настаивал на своей невиновности, и недавно его слова получили косвенное подтверждение. Что случайно выяснили следователи и кто на самом деле хладнокровно убивал своих жертв, расскажет «Радио 1».
«Лесопарковый маньяк» вышел на свободу спустя 20 летСледователи предъявили Корочкину обвинения в трех убийствах, двух изнасилованиях и покушении на Игоря Печенкина, который чудом выжил. Однако оружие, из которого были сделаны выстрелы в мужчин, так и не было найдено, а эксперты установили, что для совершения преступлений использовались два разных пистолета. 1 октября 2005 года Челябинский областной суд приговорил Корочкина к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, где содержатся особо опасные преступники.
На протяжении своего наказания он дважды подавал заявки на условно-досрочное освобождение, но оба раза они были отклонены. Одним из условий для выхода на свободу было письменное признание своей вины, однако Корочкин категорически отказывался на это пойти.
Алексей Корочкин (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Алексей Корочкин вышел из колонии 2 августа. В новом выпуске шоу «Малахов» мужчина впервые рассказал о том, как на протяжении двух десятков лет отбывал наказание за преступление, которое не совершал.
«Все изменилось за 20 лет. Вся жизнь переменилась. У меня двое детей. Они меня не встречали, потому что я запретил это делать, я с ними встречался потом», — начал свой рассказ Корочкин.
Он сообщил, что тогда, 20 лет назад, его никто не слушал, и правоохранители были заинтересованы лишь в том, чтобы скорее «закрыть дело».
«Ни одного конкретного доказательства не было. <…> Весь срок я проработал в швейном цехе, научился шить. Моя мать и бабушка меня так и не дождались. Я стараюсь держаться и не показывать виду. 20 лет из жизни у меня просто украли, забрали», — с сожалением произнес Корочкин.
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Несостыковки в деле Алексея КорочкинаСтранным в деле «Лесопаркового маньяка» стало и то, что после ареста Корочкина нападения на людей продолжились. Однако сам Алексей, находясь в СИЗО, дал признательные показания.
«Знаете, бывает, когда в камеру подсаживают такого человека…подсадная утка…Мне говорили, что светит пожизненное, что нужно сознаться. Я дал признание, потом от своих слов отказался», — заявил Корочкин.Он также поделился рассуждениями о том, почему именно он был осужден за преступления, совершенные кем-то другим.
«Все началось с момента того, как у нас был участковый. Его жена однажды села в машину и увидела ориентировки. Там был фоторобот мужчины, похожий на меня. И тогда его жена говорит: "О, на нашего Лешку похож". И на следующий день за мной приехали».
Парк, где маньяк совершал нападения (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Самыми решающими показаниями стали объяснения дворника Мануйлова, который сказал, что на территории парка им. Гагарина маньяк совершает нападения на водителей, приезжавших туда с девушками легкого поведения.
«Мне сказал знакомый, что к этим преступлениям может быть причастен человек по имени Леха, который живет в общежитии. Якобы у Лехи была жена, которую изнасиловали, и он решил так всем мстить», — заявил на допросе дворник Мануйлов.
Корочкин эти слова опроверг, заверив, что его сожительница Светлана никем изнасилована не была. В эфире программы также прозвучало то, что при жизни главный свидетель был связан с криминальными кругами, поэтому на него могли оказать давление, а его показания могут быть ложными. Брат первой жертвы маньяка Илья Абдуллаев тоже не уверен в причастности Корочкина к смерти родственника. Абдуллаев допустил, что его брат был связан с криминалом и мог быть жертвой заказного убийства. Остальные жертвы были прикрытием, чтобы все подумали, что орудует маньяк.
Маньяком оказался милиционер?Бывший оперуполномоченный, который вел дело, поделился своим видением произошедшего.
«Сложилось убеждение, что мы имеем дело с милиционером: экономное расходование патронов. Один-два выстрела в голову и другие уязвимые места. Очевидная смелость. В этом лесопарке даже засады организовывали. Также нужно обратить внимание на его сценарий общения с женщинами. Он гулял с ними по лесу, испытывая удовольствие и безнаказанность. Я пытался развить эту идею, но понимания она не встретила. Задача была — раскрыть, нашли первого попавшегося», — заявил он.
Александр Болотов (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Кроме того, бывший сотрудник милиции выразил подозрения в том, что маньяком на самом деле был Александр Болотов. Тот самый оперативник, у которого и был обнаружен пистолет, из которого жертвы были застрелены. Также выяснилось, что Болотов проживал рядом с парком, где происходили нападения. По другую сторону лесопарковой зоны был расположен дом его бывшей супруги.
Однако обнаружить оружие удалось совсем недавно. После смерти Болотова его супруга пришла в отделение полиции, чтобы сдать огнестрельное оружие. Тогда и выяснилось, что из этого самого пистолета были застрелены жертвы «Лесопаркового маньяка».
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