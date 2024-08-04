В Британии протестующие атаковали отель, где могут проживать мигранты

Фото: iStock/Giuseppe Lombardo
В Великобритании протестующие в ходе массовых беспорядков атакуют здание отеля Holiday Inn Express в городе Ротерем, где, предположительно, размещаются мигранты. Об этом пишет издание Guardian.
Отмечается, что топла бросает в окна отеля различные предметы, в результате чего разбиты уже несколько стеклопакетов.
Несколько людей в масках закатили в здание горящий мусорный бак, а правоохранителей, преграждавших путь толпе, забросали разными предметами, такими так ветки и стулья.
По последним данным, как минимум один полицейский пострадал около этого отеля.
Протестные акции вспыхнули по всей стране. Жители недовольны наплывом нелегальных мигрантов.
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Несколько людей в масках закатили в здание горящий мусорный бак, а правоохранителей, преграждавших путь толпе, забросали разными предметами, такими так ветки и стулья.
По последним данным, как минимум один полицейский пострадал около этого отеля.
Протестные акции вспыхнули по всей стране. Жители недовольны наплывом нелегальных мигрантов.
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Анастасия Чинкова