В Англии произошли стычки правых активистов и полиции

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Сотни английских националистов организовали акцию протеста в Сандерленде, сообщил телеканал Sky News.
Протестующие принесли британские и английские флаги и скандировали лозунги в поддержку основателя ультраправой организации English Defence League Томми Робинсона. Во время митинга начались столкновения между протестующими и полицией: правые активисты бросали в полицейских бутылки и камни, а полиция применила слезоточивый газ.
По данным телеканала, столкновения между демонстрантами и полицией произошли возле мечети в Сандерленде. Городские власти попросили горожан не ходить в центр города из-за риска массовых беспорядков.
Ранее в английском Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. Разгневанные горожане устроили акцию протеста перед местной мечетью на фоне слухов о том, что нападавший был мусульманином.
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По данным телеканала, столкновения между демонстрантами и полицией произошли возле мечети в Сандерленде. Городские власти попросили горожан не ходить в центр города из-за риска массовых беспорядков.
Ранее в английском Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. Разгневанные горожане устроили акцию протеста перед местной мечетью на фоне слухов о том, что нападавший был мусульманином.
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Александр Климов