В Британии собака нашла в саду пузырёк с ядом XIX века
В английском графстве Девон лабрадор по кличке Стэнли обнаружил в саду старинный пузырёк с ядом, который может быть связан с преступлением 160-летней давности. Об этом сообщает SWNS.
Пёс около года рыл землю в одном и том же месте у дома в деревне Клист-Хонитон. Его хозяин, Пол Филлипс, сначала думал, что собака учуяла трубу, но в итоге из-под земли достали флакон из синего стекла с надписью «Не употреблять».
Изучив историю местности, Филлипс выяснил, что в 1865 году рядом жила Мэри Энн Эшфорд — женщина, известная как отравительница. По информации источников, она подмешала мужу мышьяк, рассчитывая завладеть его деньгами, однако была разоблачена и казнена.
Мужчина предполагает, что найденный пузырёк мог принадлежать именно ей. По его словам, тот факт, что флакон был закопан, а не выброшен, может указывать на попытку скрыть улики. После того как находка была сделана, собака перестала возвращаться к этому месту.
