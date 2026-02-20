В Химках собака нашла в сугробе мертвую змею
В подмосковных Химках произошел неожиданный инцидент. Женщина, гуляя с собакой по Молодежной улице, заметила, как питомец начал копать в сугробе. Подойдя ближе, она обнаружила мертвую змею. Об этом пишет РАИ Новости.
У рептилии есть рана на хвосте. Местные жители предположили, что её выбросили после пожара в одном из домов, но точные обстоятельства остаются неизвестными.
Ранее стало известно, что в округе Маюрбхандж штата Одиша произошел необычный случай. Женщина по имени Лили Сорен проявила невероятную храбрость, когда медведь напал на ее мужа Малде.
До этого появилась информация, что в американском штате Айова погиб 74-летний фермер, упав в силос для хранения зерна.
Читайте также: