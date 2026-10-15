В Британии тюремную медсестру будут судить за роман с наркоторговцем

15 октября 2026, 08:31

Фото: iStock/Rawpixel

В Великобритании 29-летняя тюремная медсестра Стефани Адэйр предстанет перед судом после романа с заключенным Джаки Кросдейлом, который отбывает срок за убийство и торговлю наркотиками.