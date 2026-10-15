В Британии тюремную медсестру будут судить за роман с наркоторговцем
В Великобритании 29-летняя тюремная медсестра Стефани Адэйр предстанет перед судом после романа с заключенным Джаки Кросдейлом, который отбывает срок за убийство и торговлю наркотиками.
Как пишет Daily Mail, сотрудники учреждения обратили внимание на связь пары, когда 28-летний Кросдейл указал домашний адрес медработницы в тюремных бумагах. Проверка установила, что Адэйр поддерживала контакт с осужденным по телефону.
Следствие считает, что женщина тайно пронесла мобильное устройство на территорию исправительного учреждения. Адэйр признала вину. Руководство сняло ее с должности, а надзорные органы временно запретили ей работать в тюрьмах и других учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Читайте также: