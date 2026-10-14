Мужчина шел к бабушке, выпил и «встрял» в смертельную стычку со слоном
В индийском штате Тамилнад дикий слон насмерть затоптал 28-летнего рабочего. Об этом пишет The New Indian Express.
Трагедия произошла с Правином Кумаром, который направлялся в деревню Камбатти Комбай, чтобы навестить бабушку. Не дойдя до дома родственницы, мужчина выпил и уснул на автобусной остановке. Проснувшись посреди ночи, он продолжил путь пешком.
Предполагается, что в темноте Кумар не заметил слона и столкнулся с ним. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила от тупой травмы головы. По версии судмедэкспертов, животное повалило мужчину на землю и затоптало до смерти.
Ранее слон напал на россиянку и попытался отобрать у нее рюкзак. Подробности — в нашем материале.
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