​В Британии учительница потеряла работу за секс с учеником

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В Великобритании учительницу пожизненно отстранили от работы в сфере преподавания за секс с учеником. Об этом пишет The Cornish Times.
«В Великобритании учительницу пожизненно отстранили от преподавания за совращение ученика», — цитирует издание «Лента.ру».
Преподавательницей оказалась 37-летняя Люси Лапторн из графства Корнуолл. Женщина призналась, что несколько раз вступала в сексуальный контакт с учеником. За это ей запретили заниматься преподавательской деятельности, а также подавать апелляции по факту приговора. О том, понесет ли Лапторн уголовное наказание, не уточняется.
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Иван Мусатов