В российском городе артист цирка жёстко упал с рампы во время трюка — видео

25 октября 2025, 16:10

В Казани артист цирка получил травму во время исполнения трюка

Фото: Istock/Tatiana Belova

В цирке Казани артист упал с рампы во время исполнения трюка. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках».