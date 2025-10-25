В российском городе артист цирка жёстко упал с рампы во время трюка — видео
В цирке Казани артист упал с рампы во время исполнения трюка. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках».
Сообщается, что мужчина ударился головой о манеж и потерял сознание. Медсестра цирка осмотрела артиста и не нашла у него видимых травм. Однако бригада скорой помощи забрала его в больницу для дальнейшего обследования.
Сотрудники экстренных служб вынесли циркача, который находился без сознания, на носилках. Уточняется, что артист неудачно приземлился после прыжка с трамплина.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Уссурийске, где дети скидывали камни на головы прохожих с крыши заброшенного цирка. Сообщается, что школьники проникают на кровлю здания и всячески хулиганят, мешая проходящим рядом с крышей людям.
