В Петербурге школьники избили пенсионерку в автобусе за просьбу вести себя тише
В Санкт-Петербурге подростки совершили нападение на женщину пенсионного возраста в салоне общественного транспорта. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
По информации канала, конфликт начался с того, что группа школьников зашла в автобус и включила громкую музыку. 61-летняя пассажирка сделала им замечание по поводу шума. Подростки отреагировали агрессивно и начали оскорблять женщину.
Затем пенсионерка решила зафиксировать нарушение общественного порядка на камеру мобильного телефона. Этот поступок спровоцировал эскалацию конфликта. Один из подростков нанёс женщине удар ногой в область груди.
Пострадавшая сообщила, что планирует обратиться в правоохранительные органы. Она намерена написать официальное заявление в полицию по факту нападения.
