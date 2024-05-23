Фото: iStock/Mihajlo Maricic
Авиабомба «ФАБ-250» обнаружена в селе Ясные Зори Белгородской области. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Отмечается, что боеприпас был найден на улице Лесной в селе Ясные Зори. Расстояние от данного населенного пункта до границы с Украиной составляет восемь километров.
По данным источника, жильцов ближайших одиннадцати домов эвакуировали. Уточняется, что авиабомбу планируют уничтожить. Причины, по которым «ФАБ-250» оказалась в Ясных Зорях, — устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в посёлке Разумное-54 Белгородской области упала российская бомба ФАБ-500, однако она не взорвалась. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По данным источника, жильцов ближайших одиннадцати домов эвакуировали. Уточняется, что авиабомбу планируют уничтожить. Причины, по которым «ФАБ-250» оказалась в Ясных Зорях, — устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в посёлке Разумное-54 Белгородской области упала российская бомба ФАБ-500, однако она не взорвалась. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова