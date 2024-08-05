Премьер Британии проведет экстренное совещание из-за беспорядков

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за беспорядков во время антииммигрантских протестов. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Сегодня, на шестой день обострения беспорядков, на Даунинг-стрит должно состояться заседание COBRA, после того как "бандиты" попытались взять штурмом отели, в которых проживают просители убежища», — говорится в сообщении телеканала.
Предполагается, что на встрече будут обсуждаться ответные меры.
Ранее Стармер назвал беспорядки бандитизмом и подчеркнул, что их участники пожалеют о своих действиях.
Напомним, второй отель в Великобритании, где останавливаются мигранты, запросившие убежища, подвергся нападению. По данным полиции, большая группа лиц вокруг отеля Holiday Inn в городе Тамуэрт разбила окна, разожгла костры и напала на полицейских. Один полицейский пострадал.
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Элина Позднякова