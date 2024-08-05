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Премьер Британии проведет экстренное совещание из-за беспорядков

Sky News: премьер Британии Стармер проведет заседание из-за протестов
05 августа 2024, 12:00
Фото: iStock/Akabei

Фото: iStock/Akabei

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за беспорядков во время антииммигрантских протестов. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Сегодня, на шестой день обострения беспорядков, на Даунинг-стрит должно состояться заседание COBRA, после того как "бандиты" попытались взять штурмом отели, в которых проживают просители убежища», — говорится в сообщении телеканала.

Предполагается, что на встрече будут обсуждаться ответные меры.



Ранее Стармер назвал беспорядки бандитизмом и подчеркнул, что их участники пожалеют о своих действиях.

Напомним, второй отель в Великобритании, где останавливаются мигранты, запросившие убежища, подвергся нападению. По данным полиции, большая группа лиц вокруг отеля Holiday Inn в городе Тамуэрт разбила окна, разожгла костры и напала на полицейских. Один полицейский пострадал.

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ФСБ: Гершковича предупреждали о секретности данных об «Уралвагонзаводе»
05 августа 2024, 11:37

Фото: iStock/Asergieiev

Американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича неоднократно предупреждали, что данные о деятельности «Уралвагонзавода» составляют государственную тайну. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
Отмечается, что несмотря на это Гершкович всё же обратился к одному из представителей оборонного предприятия, чтобы тот предоставил ему информацию.

Журналист даже представил сотруднику список вопросов и редакционное задание, однако, ознакомившись с ними, специалист сразу понял, что его ответы на указанные вопросы могут раскрыть гостайну.

Позднее выяснилось, что интересующая Гершковича информация действительно находится под «грифом секретности».

В результате американского корреспондента задержали с поличным во время общения с сотрудником «Уралвагонзавода».

Напомним, что 1 августа был совершён масштабный обмен заключёнными между США и Россией с участием нескольких государств. По его итогу Гершкович вернулся на родину.

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#шпион
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Французский генерал назвал серьезную проблему у войск НАТО в Европе
Генерал Тужуз: странам НАТО нужно увеличить скорость переброски войск в Европе
05 августа 2024, 10:54

Фото: iStock/Serhej Calka

Французский генерал Бертран Тужуз рекомендовал странам НАТО увеличить скорость переброски армии и техники в Европе. Заявление военного приводит газета Politico. По его словам, решить эту проблему будет непросто из-за бюрократической волокиты и состояния инфраструктуры.
«Тужуз признал, что улучшить военную мобильность будет непросто, потому что транспортные и таможенные правила являются по большей части национальной прерогативой», — поясняет газета.
В издании также отметили, что еще одной преградой для развития мобильности войск в Европе является несоответствие инфраструктуры и недостаток транспортных мощностей.

Генерал добавил, что армия Франции после долгих лет войн в Афганистане и Африке уже забыла каково это — перевозить военную технику по железной дороге. Вооруженным силам приходится отдавать около 30 миллионов евро в год, чтобы у них был доступ к межконтинентальным поездам.

Ранее итальянская газета Stampa со ссылкой на источники в разведке назвала три основных коридора для переброски войск США в Европе — Апеннины, Скандинавию и Балканы.

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Симоньян раскрыла особенность возвращенных на родину заключенных россиян
Симоньян: в РФ вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук
05 августа 2024, 10:28

Фото: сайт Кремля

В рамках обмена заключенными между Россией и Западом на родину вернулись люди, для которых словосочетание «верность присяге» не является пустым звуком. Об этом рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, это не пустой звук. Верность присяге и верность своей родине. Вот это люди, а уехали от нас зверята, скатертью им дорога», — заявила Симоньян.

По её словам, семьи, которые на благо страны покидают родину и живут по созданной легенде, рожают детей, отказавшись от прежних личностей, совершают настоящий подвиг.

Она также отметила и странное поведение американского президента Джо Байдена, который, встречая заключенных, поднялся в пустой самолет, а через несколько минут спустился вниз. Симоньян предположила, что Байдена «надрессировали» при виде трапа идти вверх или спускаться по нему.

Таким образом, медиаменеджер задалась вопросом, почему в США с огромным населением нет другого человека на пост президента, кроме «несчастного деда в деменции».

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Кирби: США могут ввести новые санкции против России за задержание американцев
05 августа 2024, 08:42

Фото: iStock/lucky-photographer

США могут ввести новые санкции в отношении России за «неправомерное удержание американских граждан». Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News. По его словам, при этом Штаты хотят и дальше добиваться освобождения своих соотечественников.
«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем», — уточнил Кирби.
Политик добавил, что несмотря на усиление санкций, американцы вместе с этим намерены и дальше работать для освобождения сограждан, в том числе бывшего работника посольства США Марка Фогеля, которого обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в особо крупном размере.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что благодаря телефонному разговору министра обороны РФ Андрея Белоусова и его американского коллеги Ллойда Остина удалось избежать нового витка эскалации. Он уточнил, что сигнал, поданный Белоусовым дошел не только до Соединенных Штатов, но и подконтрольных им стран.

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#политика
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В США призвали добавить Байдена на гору Рашмор
05 августа 2024, 06:12

Фото: сайт Белого дома США

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что президент США Джо Байден заслуживает места горы Рашмор. Об этом она заявила в интервью телеканалу CBS News.
Интервьюер задала ей уточняющий вопрос о том, действительно ли у Байдена есть место на этом монументе, наравне с бывшим лидером США Авраамом Линкольном.

«Ну, у вас там Тедди Рузвельт, и он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но вы можете добавить Байдена», – заявила Пелоси.

21 июля Джо Байден объявил о своем намерении выйти из предвыборной кампании. Он сосредоточится на том, чтобы доработать до конца своего срока. Байден представил нынешнего вице-президента Камалу Харрис в качестве своего преемника на посту главы государства от Демократической партии.

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В Израиле предложили идею превентивного удара по Ирану
Израиль изучает возможность нанесения превентивного удара по Ирану
05 августа 2024, 06:01

Фото: iStock/Zeferli

Израильские власти рассматривают возможность нанесения превентивного удара по Ирану, если станет ясно, что нападение со стороны арабской республики неизбежна, информирует газета The Times pf Israel.
Отмечается, что 4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководителями спецслужб и вооруженных сил страны и подчеркнул, что подобные действия могут быть предприняты только в том случае, если разведка подтвердит, что Иран планирует нападение на еврейское государство.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани пообещал, что Исламская Республика предпримет жесткие действия против Израиля в связи с ликвидацией в Тегеране Исмаила Хании, политического руководителя палестинского движения ХАМАС.

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#иран
#удар
#хамас
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В США назвали возможную дату атаки Ирана на Израиль
Блинкен допустил атаку Ирана и «Хезболлы» на Израиль 5 августа
05 августа 2024, 04:18

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Государственный секретарь США Энтони Блине сообщил, когда Иран может совершить атаку на Израиль, передает РИА Новости.
По его словам, атака может состояться в понедельник, 5 августа.

Ранее газета Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаку на Израиль 12-13 августа, в священные дни траура еврейского народа.

В ночь на 4 августа вооруженные члены шиитского движения «Хезболла» нанесли масштабный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

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#сша
#израиль
#иран
#атака
#нападение
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Стало известно расположение переданных Украине истребителей F-16
05 августа 2024, 03:21

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Истребители F-16, переданные Украине, базируются на аэродроме Лиманское в Одессе, на границе с Румынией, передает Telegram-канал Condottiero.
По данным канала, 4 августа британский военный самолет Airbus A330 Stratotanker приземлился в румынском Констанце, чтобы дозаправить F-16, направляющиеся в Лиманское с авиабазы НАТО в Румынии.

Отмечается, что четыре истребителя F-16 были доставлены в аэропорт 1 августа для участия в церемонии, на которой присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Взлетно-посадочные полосы аэропорта недавно были специально отремонтированы для приема этих самолетов. Одновременно с этим в аэропорт были направлены зенитный комплекс Patriot и две системы IRIS-T для защиты воздушного пространства.

Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие в страну первой партии истребителей американского производства от стран-союзниц НАТО.

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США обещали помочь Израилю защититься от возможной атаки Ирана
CNN: США привлекут союзников для защиты Израиля от возможно атаки Ирана
05 августа 2024, 01:58

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Соединенные Штаты будут взаимодействовать с союзниками и странами-партнерами для коллективной защиты Израиля от возможной атаки со стороны Ирана, сообщает CNN.
Файнер подчеркнул, что Израиль столкнулся с из ряда вон выходящей угрозой.

«Соединенные Штаты, другие партнеры и союзники собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу. Мы готовимся снова сделать это в случае необходимости», – заявил он.

Ранее газета Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаку на Израиль 12-13 августа, в священные дни траура еврейского народа.

В ночь на 4 августа вооруженные члены шиитского движения «Хезболла» нанесли масштабный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

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#сша
#израиль
#иран
#атака
#нападение
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