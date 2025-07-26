Из-за резкого маневра самолета в небе над США пострадали два бортпроводника
Newsweek: Два бортпроводника пострадали из-за маневра самолета в небе над США
По меньшей мере два бортпроводника получили травмы во время экстренного маневра самолета авиакомпании Southwest Airlines. Воздушное судно резко спикировало, чтобы избежать столкновения с другим бортом в США. Об этом сообщает издание Newsweek.
Инцидент произошел над аэропортом Голливуд-Бербанк. Один из пассажиров поделился, что многие пассажиры «выпали» из сидений во время резкого маневра, некоторые ударились головой об потолок.
«Самолет Southwest Airlines был вынужден «агрессивно» спикировать. (...) По меньшей мере два бортпроводника пострадали в результате маневра борта... который направлялся в Лас-Вегас», — уточняет издание.Представители Southwest Airlines объяснили, что самолету пришлось «набрать высоту и снизиться» над городом Бербанк после того, как на борту было получено два предупреждения.
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