Из-за резкого маневра самолета в небе над США пострадали два бортпроводника

26 июля 2025, 02:48

Newsweek: Два бортпроводника пострадали из-за маневра самолета в небе над США

Фото: iStock/Sitikka

По меньшей мере два бортпроводника получили травмы во время экстренного маневра самолета авиакомпании Southwest Airlines. Воздушное судно резко спикировало, чтобы избежать столкновения с другим бортом в США. Об этом сообщает издание Newsweek.





Инцидент произошел над аэропортом Голливуд-Бербанк. Один из пассажиров поделился, что многие пассажиры «выпали» из сидений во время резкого маневра, некоторые ударились головой об потолок.





«Самолет Southwest Airlines был вынужден «агрессивно» спикировать. (...) По меньшей мере два бортпроводника пострадали в результате маневра борта... который направлялся в Лас-Вегас», — уточняет издание.