Алексей Воробьёв впервые официально подтвердил женитьбу
Певец Алексей Воробьев впервые официально подтвердил, что женат. Как пишет портал Super.ru, исполнитель песни «Она сумасшедшая» был соведущим журналистки Ксении Собчак на мероприятии по случаю дней рождения музыкального продюсера Эда Барка и пиарщицы Марины Ермошкиной.
Воробьев сделал комплимент виновнице торжества, добавив, что женат, поэтому не может сильно ее нахваливать. На безымянном пальце Алексея весь вечер красовалось обручальное кольцо, которое он носит совсем недавно. Его избранницей стала оперная певица Аида Гарифуллина.
По информации издания, знаменитости расписались в Грибоедовском ЗАГСе в апреле. Некоторое время назад их видели на свидании на Патриарших прудах.
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