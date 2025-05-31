Беременная в третий раз Рианна трагически потеряла отца
Беременная в третий раз Рианна столкнулась с личной трагедией: её отец Рональд Фенти скончался в возрасте 70 лет. По данным TMZ, Фенти провёл последние месяцы в Седарс-Синайском медицинском центре Лос-Анджелеса.
Сообщается, то за несколько дней до смерти Рональда, 28 мая, певица навестила его с младшим братом Раджадом. Официально Рианна пока не прокомментировала потерю отца.
Отношения звезды с отцом были сложными: в детстве Рианна наблюдала его жестокость к матери и наркозависимость. При этом Фенти развелся с матерью Рианны, когда девочке было всего 14 лет, и долго не общался со своей дочерью.
Со временем они восстановили контакт, хотя время от времени случался конфликт интересов. Например, Рианна долгие годы оплачивала для Фенти лечение в рехабе, чтобы тот избавился от зависимости. А в 2019 году Рональд и Рианна судились из-за незаконного использования отцом певицы бренда Fenty Beauty.
Однако в последние годы жизни Фенти его отношения с дочерью значительно улучшились. Он публично благодарил дочь за все, что она для него сделала. Он также одобрял её отношения с рэпером A$AP Rocky, радовался новостям о ее беременности и возможности общаться с внуками.
Официальная причина смерти Фенти не названа, хотя TMZ указывает, что он скончался после «непродолжительной болезни». Его семья собралась в Калифорнии для прощания с родственником.
*Запрещенная в России экстремистская организация