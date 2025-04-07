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Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских в центре Ачхой-Мартана в Чечене, сообщил Телеграм-канал Baza.
Источники канала обратили внимание, что нападавший успел ранить одного сотрудника правоохранительных органов. Потом мужчину застрелили.
Ранее сообщалось, что в Петербурге медики спасают семилетнего ребенка, на которого упал кирпич с фасада здания.
Все случилось 7 апреля примерно в 11 утра на 8-й линии Васильевского острова рядом с детским садом. Малыша экстренно госпитализировали в реанимацию.
По предварительным данным, мальчик получил перелом теменной кости, открытую черепно-мозговую и ушиб мозга. В настоящее время ребенок в тяжелом состоянии, за жизнь несовершеннолетнего борются медицинские работники.
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«Его мотив выясняется», — подчеркнули в публикации.
Ранее сообщалось, что в Петербурге медики спасают семилетнего ребенка, на которого упал кирпич с фасада здания.
Все случилось 7 апреля примерно в 11 утра на 8-й линии Васильевского острова рядом с детским садом. Малыша экстренно госпитализировали в реанимацию.
По предварительным данным, мальчик получил перелом теменной кости, открытую черепно-мозговую и ушиб мозга. В настоящее время ребенок в тяжелом состоянии, за жизнь несовершеннолетнего борются медицинские работники.
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Ольга Енгалычева