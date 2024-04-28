В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ

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Четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Севским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, жертв и разрушений в результате инцидента нет. В настоящее время в районе работают оперативные подразделения.
Ранее, 20 апреля, шесть ударных БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще три – над Курской.
Украинские беспилотники также были замечены над Тульской, Калужской и Смоленской областями.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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«Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны РФ над Севским районом», – подчеркнул глава региона.
Ранее, 20 апреля, шесть ударных БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще три – над Курской.
Украинские беспилотники также были замечены над Тульской, Калужской и Смоленской областями.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Александр Климов