В Брянской области сдетонировали взрывоопасные предметы

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В Карачевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов из-за чего была зафиксирована ЧС муниципального характера. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
«За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 9 октября 2024 года взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что режим ЧС в Карачевском районе и Брянской области не вводили.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 47 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации и Азовским морем.
Двадцать четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Брянской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по два БПЛА в Ростовской и Курской областях.
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