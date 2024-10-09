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В Брянской области сдетонировали взрывоопасные предметы

09 октября 2024, 10:37
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Карачевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов из-за чего была зафиксирована ЧС муниципального характера. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
«За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 9 октября 2024 года взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что режим ЧС в Карачевском районе и Брянской области не вводили.



Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 47 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации и Азовским морем.

Двадцать четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Брянской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по два БПЛА в Ростовской и Курской областях.


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В Москве-реке неподалёку от «Москвы-сити» всплыло тело неизвестного мужчины
09 октября 2024, 10:01

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Тело неизвестного мужчины всплыло сегодня рано утром в Москве-реке неподалёку от Московского международного делового центра «Москва-сити». Его обнаружили прохожие.
Тело плавало в реке примерно в пяти метрах от берега, сообщает телеграм-канал SHOT. Люди, идущие на работу, увидели утопленника недалеко о Шелепихинской набережной. На вид погибшему мужчине около 30 лет, на нём коричневые джинсы и синяя спортивная кофта.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы. Правоохранители пытаются выяснить, что произошло с погибшим. Носила ли его смерть криминальный характер, пока не установлено. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. Возможно, это позволит приблизиться к установлению причины его гибели. Точная причина смерти будет названа после экспертизы.

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В Химках задержали курьера телефонных мошенников
09 октября 2024, 09:41

Фото: iStock/BrianAJackson

Полицейские округа Химки задержали 21-летнего жителя Ульяновской области по подозрению в участии в серии телефонных мошенничеств, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, неизвестный позвонил 78-летней жительнице Химок и сказал, что её аккаунт в «Госуслугах» взломан и теперь с ней свяжется представитель правоохранительных органов и расскажет, что следует делать, чтобы защититься от последствий взлома. После этого пенсионерка приняла несколько видеозвонков в мессенджере от людей, назвавшихся представителями Центробанка и федерального ведомства. Они подтвердили информацию про взлом аккаунта и заявили, что для того, чтобы женщина сохранила свои сбережения, их нужно снять с банковских счетов и передать их доверенному лицу. Тогда деньги будут положены на «безопасный счёт», а банковская карта — перевыпущена.

«Женщина выполнила указания мошенников и в течение нескольких дней передала курьеру, который приезжал к её дому, около 3 млн рублей. Взамен она получила некий документ, якобы подтверждающий открытие счёта. Но после того, как была передана вся сумма, пенсионерка увидела, что вся переписка с «официальными лицами» в соцсети удалена. Тогда женщина заподозрила обман и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали молодого человека, которому пострадавшая передавала деньги. У задержанного в телефоне была найдена пошаговая инструкция обмана граждан.

Задержанный рассказал, что нашёл эту работу в одном из мессенджеров. Он должен был забирать деньги, переводить их на счёт в криптовалюте, а себе оставлял процент. Полиция установила, что задержанный причастен к ещё одному аналогичному преступлению, жертва которого потеряла 400 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители разыскивают остальных участников банды мошенников.

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На главном ж/д вокзале Ярославля был предотвращён теракт

В Красноярске вынесли приговор экс-министру за кражу подарков у ветеранов

Дело о взятках экс-сотрудников «Патриота» не связано с делом генерала Попова
#химки
#мошенники
#мошенничество
#пенсионерка
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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На главном ж/д вокзале Ярославля был предотвращён теракт
09 октября 2024, 08:44

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

В субботу на главном железнодорожном вокзале Ярославля был предотвращён теракт. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что неизвестные прикрепили взрывное устройство к 47-му вагону поезда, который прибыл на станцию около восьми часов утра.

Работники вокзала обнаружили подозрительное устройство с проводами и немедленно вызвали экстренные службы. На место прибыли кинологи с собаками и взрывотехники для детального обследования поезда. Отмечается, что место происшествия было оцеплено.

Устройство было уничтожено на месте, детонации не произошло. Цистерна и поезд повреждены не были. Позже силовики провели экспертизу и выявили все признаки самодельного взрывного устройства, внутри которого находилась взрывчатка.

Ранее сообщалось, что в Красноярске был вынесен приговор бывшему министру социальной политики региона Галине Пашиновой. Она была признана виновной в присвоении средств, выделенных на подарки для ветеранов Великой Отечественной войны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#поезд
#взрывчатка
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В Красноярске вынесли приговор экс-министру за кражу подарков у ветеранов
09 октября 2024, 08:25

Фото: iStock/Zolnierek

В Красноярске был вынесен приговор бывшему министру социальной политики региона Галине Пашиновой. Она была признана виновной в присвоении средств, выделенных на подарки для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом информирует Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».
По данным канала, в период с января 2017 года по март 2018 года первый заместитель экс-министра заключил 45 государственных контрактов на закупку 900 единиц бытовой техники общей стоимостью более 4,3 миллиона рублей. Однако вместо заявленных товаров, таких как электрочайники, мультиварки и тонометры, были приобретены лишь дешевые чайники, пледы, утюги и автоматические тонометры в количестве не более 600 штук, стоимость которых не превышала 1,2 миллиона рублей.

Несмотря на это, экс-министр подписала документы о получении поставок, что позволило коммерческим компаниям получить более 4,3 миллиона рублей. Впоследствии участники схемы разделили деньги между собой и потратили их.

Суд вынес приговор экс-министру социальной политики региона, назначив ей 3 года и 10 месяцев условного лишения свободы. Ее заместитель получил условный срок в 6 лет, один из предпринимателей – 4,5 года условно, а двое других – по 3 года и 8 месяцев.

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#суд
#приговор
#деньги
#дело
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Дело о взятках экс-сотрудников «Патриота» не связано с делом генерала Попова
09 октября 2024, 07:16

Фото: istock/blinow61

Дело о взятках бывших сотрудников «Патриота» не связано с делом экс-замминистра обороны Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахметова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что военные следователи ведут уголовное дело против бывшего главного бухгалтера подмосковного парка «Патриот» Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло. Их обвиняют в получении взятки свыше 27,5 миллиона рублей.

Согласно версии следствия, они получили деньги от компании, выполнявшей госконтракт по техническому обслуживанию, в обмен на ослабление контроля и иные формы попустительства. Пучков был арестован, а Трифоногло помещен под домашний арест.

«Уголовные дела не связаны», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, что скандалы, которые были связаны с парком «Патриот» начались в августе. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что замначальник Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майор Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов были задержаны. Они вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые предназначались для обеспечения деятельности и функционирование парка «Патриот», а также конгрессно-выставочного центра.

Бывший заместитель главы Минобороны России Павел Попов был задержан в конце августа. Согласно данным следствия, в период с 2021 по 2024 год он, курируя развитие и обслуживание парка «Патриот», совместно с Ахмедовым и Шестеровым незаконно обогащался за счет указанного учреждения. Все трое, по версии Следственного комитета РФ, похитили из бюджета 30 000 000 рублей.

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Врачи спасти младенца от внезапной смерти
Педиатр Шипилова раскрыла как спасти младенца от синдрома внезапной смерти
09 октября 2024, 03:54

Фото: istock/NataliaDeriabina

Внештатный педиатр департамента здравоохранения ХМАО Галина Шипилова предупредила о необходимости соблюдения определённых мер для предотвращения синдрома внезапной смерти младенцев (СВСМ).
По её словам, укладывать детей спать следует отдельно от родителей.

«Чтобы уберечь ребёнка от несчастного случая, следуйте следующим правилам. Во-первых, малыш должен спать отдельно от родителей. Заранее подготовьте для него кроватку с жёстким матрасом. Во-вторых, убедитесь, что в кроватке нет посторонних предметов (подушек, игрушек, одеял), способных перекрыть дыхательные пути», — сообщила Шипилова в Telegram-канале взрослой поликлиники Нижневартовска.
Также врачи рекомендуют укладывать ребёнка спать на спину и избегать использования полотенец или подкладок, которые могут привести к удушению. В последние годы отмечается рост случаев детской смертности от немедицинских причин, в том числе от СВСМ и внешних причин.

По данным Росстата, в ХМАО за семь месяцев 2024 года зафиксировано 47 случаев смерти младенцев до года, что значительно превышает показатель за аналогичный период 2023 года, когда таких случаев было 27.

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Алаудинов сказал только это о задержании адвоката Шапиро
Алаудинов признался в отсутствии стыда за дружбу с задержанным адвокатом Шапиро
09 октября 2024, 03:40

Фото: istock/Rawf8

Командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал задержание своего экс-адвоката Дениса Шапиро, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Алаудинов подчеркнул, что относится к этому событию сдержанно и не испытывает стыда за дружбу с Шапиро.

«Задержанный адвокат — такой же, как и все остальные. Спекуляции о наших связях как адвоката с подзащитным неуместны. Если человек виновен, он должен понести наказание, а если нет — вернуться к семье. Я общался и дружу с Шапиро, и мне абсолютно не стыдно за это!» — отметил Алаудинов в своем Telegram-канале.
Командир «Ахмата» выразил благодарность Шапиро за поддержку бойцов СВО, а также подтвердил, что адвокат участвовал в его защите в деле об отравлении генерал-майора в 2023 году.

Ранее стало известно об аресте Шапиро, которому грозит до 10 лет лишения свободы за вымогательство 400 млн рублей за помощь в закрытии уголовного дела.

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Источник раскрыл подробности о родителях убитых в Тольятти девочек
РИА: родители погибших в Тольятти девочек на момент убийства были на допросе
09 октября 2024, 03:31

Фото: istock/Alexey_M

Родители двух девочек, убитых в Тольятти, на момент трагедии находились на допросе в правоохранительных органах.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, они были вызваны по делу о незаконном проникновении в жилье, заявление на сожителя ранее подавала мать детей.

«Сожитель женщины неоднократно избивал её и изменял. Она написала заявление о незаконном проникновении в жилье, но позже пара помирилась и снова начала жить вместе. Несмотря на это, родителей вызвали на допрос. С детьми в квартире осталась старшая 13-летняя дочь. Тела погибших девочек обнаружила их 10-летняя сестра», — сообщил источник.
Следственный комитет ранее сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями.

Напомним, у женщины было трое детей от первого сожителя — девочки 18, 13 и 10 лет, и еще двое — от нынешнего партнера, девочки 2 и 5 лет. Старшая дочь, 18-летняя, проживала отдельно. Семья, по данным источника, характеризовалась положительно, никаких признаков психических отклонений у 13-летней девочки ранее не наблюдалось.

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В Москве произошло ДТП со скорой помощью, есть пострадавшие
На западе Москвы столкнулись такси и скорая помощь, пострадали три человека
09 октября 2024, 01:49

Фото: istock/maxim4e4ek

В результате ДТП на западе Москвы столкнулись автомобиль такси и машина скорой помощи, в аварии пострадали три человека.
«Инцидент произошел на улице Авиаторов, где на одном из перекрестков столкнулись такси и скорая помощь. В результате аварии три человека получили травмы», — сообщили источники в правоохранительных органах.
В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что во время тумана, который часто бывает осенью, даже опытные водители должны проявлять осторожность при вождении, так как плохая видимость может привести к искажённому восприятию расстояния и скорости. Водителю становится сложнее ориентироваться в пространстве, и он может попасть в ДТП. Министерство транспорта Московской области рекомендует отложить поездку при плохой видимости.

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