Попытки прорыва в Курской области, обстрел ДНР, штурм ВС РФ под Торецком: последние новости СВО

Фото: Минобороны РФ
Российская армия продолжает отражать атаку Вооруженных сил Украины на курское приграничье. Кроме того, ВС РФ продолжают наступление на Торецком и Покровском направлениях. О том, где развернулись самые ожесточенные бои расскажет «Радио 1».
Курская область
Российская армия продолжает наращивать давление на ВСУ в курском приграничье. В Судже и других населённых пунктах региона идут интенсивные бои. По данным телеграм-канала «Рыбарь», противник сталкивается с серьёзными потерями в личном составе и технике, однако пытается продвигаться вперёд, хотя ранее достигнутые прорывы его разведывательных групп были локализованы.
В нескольких населённых пунктах региона происходят тяжёлые бои, при этом российские войска усиливают свои позиции, Главы Льгова и Кореневского района призвали жителей не возвращаться до стабилизации ситуации, что подтверждается продолжающимися обстрелами Льгова.
Покровское направление
В населённых пунктах Крутой Яр, Красный Яр и Николаевка продолжаются бои. В Новогродовке российские войска продвигаются вперёд, сражения идут в центральной части города. На Покровском направлении российская армия активно наступает в Новогродовке, в то время как ВСУ пытаются остановить это наступление свежими силами.
В южной части фронта украинские силы теряют позиции в Карловке, и российские войска движутся в сторону Мирнограда и Покровска. По информации противника, началась интенсивная атака российских войск на западной окраине Красногоровки. По информации военкоров, российская армия намерена прорвать оборону ВСУ и выйти во фланг и тыл позиций в Максимилиановке.
По информации «Русской Весны», на Покровском направлении в Гродовке продолжаются интенсивные бои вдоль улиц Заводская и Донецкая. В Новогродовке российские войска смогли продвинуться на глубину до 900 метров, и сражения продолжаются в центральной части города.
Восточнее и юго-восточнее Мариновки российские силы расширили свои позиции на участке шириной до 2,8 км, заняв территорию в районе заправочной станции и продолжая атаки в направлении Мариновки и шахты «Котляревская». Северо-западнее и северо-восточнее Калиново наши подразделения также добились успеха, продвинувшись на участке шириной до 9,4 км на глубину до 2,8 км.
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Донецкое направление
За последние сутки ВСУ выпустили 92 снаряда по территории ДНР. Всего было зафиксировано 9 обстрелов со стороны украинских сил, сообщили в военном следственном управлении СК по региону.
Торецкое направление
На Торецком направлении российские штурмовики укрепились в юго-восточных и северо-восточных частях Торецка, продвинувшись на 2 км в районе Торецкой колонии №2. В этом районе продолжаются ожесточенные бои.
Кураховское направление
На Кураховском направлении Армия России продвинулась на 800 метров от юга Красногоровки на запад, чтобы растянуть силы ВСУ по флангам. Также наблюдается продвижение российских войск в Константиновке. Авиация нанесла удары ФАБ-250 по позициям украинских войск в населённом пункте Разлив под Курахово.
Артемовское направление
На Артемовском направлении российские войска действуют малыми группами, захватывая здания и укрепляя фланговые позиции. В микрорайоне Октябрьский они продвинулись еще на две улицы.
Купянское направление
На Купянском направлении наблюдается локальное продвижение российских сил в районах Петропавловки и Кругляковки. В зоне Песчаного расширен выступ. Из-за нехватки резервов у ВСУ существует вероятность, что российские войска смогут достичь реки Оскол в течение этого месяца.
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