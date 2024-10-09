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Попытки прорыва в Курской области, обстрел ДНР, штурм ВС РФ под Торецком: последние новости СВО

09 октября 2024, 10:12
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Российская армия продолжает отражать атаку Вооруженных сил Украины на курское приграничье. Кроме того, ВС РФ продолжают наступление на Торецком и Покровском направлениях. О том, где развернулись самые ожесточенные бои расскажет «Радио 1».

Курская область


Российская армия продолжает наращивать давление на ВСУ в курском приграничье. В Судже и других населённых пунктах региона идут интенсивные бои. По данным телеграм-канала «Рыбарь», противник сталкивается с серьёзными потерями в личном составе и технике, однако пытается продвигаться вперёд, хотя ранее достигнутые прорывы его разведывательных групп были локализованы.



В нескольких населённых пунктах региона происходят тяжёлые бои, при этом российские войска усиливают свои позиции, Главы Льгова и Кореневского района призвали жителей не возвращаться до стабилизации ситуации, что подтверждается продолжающимися обстрелами Льгова.


Покровское направление


В населённых пунктах Крутой Яр, Красный Яр и Николаевка продолжаются бои. В Новогродовке российские войска продвигаются вперёд, сражения идут в центральной части города. На Покровском направлении российская армия активно наступает в Новогродовке, в то время как ВСУ пытаются остановить это наступление свежими силами.

В южной части фронта украинские силы теряют позиции в Карловке, и российские войска движутся в сторону Мирнограда и Покровска. По информации противника, началась интенсивная атака российских войск на западной окраине Красногоровки. По информации военкоров, российская армия намерена прорвать оборону ВСУ и выйти во фланг и тыл позиций в Максимилиановке.

По информации «Русской Весны», на Покровском направлении в Гродовке продолжаются интенсивные бои вдоль улиц Заводская и Донецкая. В Новогродовке российские войска смогли продвинуться на глубину до 900 метров, и сражения продолжаются в центральной части города.

Восточнее и юго-восточнее Мариновки российские силы расширили свои позиции на участке шириной до 2,8 км, заняв территорию в районе заправочной станции и продолжая атаки в направлении Мариновки и шахты «Котляревская». Северо-западнее и северо-восточнее Калиново наши подразделения также добились успеха, продвинувшись на участке шириной до 9,4 км на глубину до 2,8 км.
Фото: iStock/SergeyVButorin

Донецкое направление


За последние сутки ВСУ выпустили 92 снаряда по территории ДНР. Всего было зафиксировано 9 обстрелов со стороны украинских сил, сообщили в военном следственном управлении СК по региону.

Торецкое направление


На Торецком направлении российские штурмовики укрепились в юго-восточных и северо-восточных частях Торецка, продвинувшись на 2 км в районе Торецкой колонии №2. В этом районе продолжаются ожесточенные бои.


Кураховское направление


На Кураховском направлении Армия России продвинулась на 800 метров от юга Красногоровки на запад, чтобы растянуть силы ВСУ по флангам. Также наблюдается продвижение российских войск в Константиновке. Авиация нанесла удары ФАБ-250 по позициям украинских войск в населённом пункте Разлив под Курахово.

Артемовское направление


На Артемовском направлении российские войска действуют малыми группами, захватывая здания и укрепляя фланговые позиции. В микрорайоне Октябрьский они продвинулись еще на две улицы.

Купянское направление


На Купянском направлении наблюдается локальное продвижение российских сил в районах Петропавловки и Кругляковки. В зоне Песчаного расширен выступ. Из-за нехватки резервов у ВСУ существует вероятность, что российские войска смогут достичь реки Оскол в течение этого месяца.

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#статьи
Появилась информация, что во время зачистки домов боевики ВСУ прячутся за гражданскими
Боец РФ рассказал, что ВСУ прячутся за гражданскими во время зачистки домов
09 октября 2024, 10:13

Фото: iStock/Олег Копьёв

Командир штурмового батальона Герой России Михаил Петелин с позывным Саха рассказал, что украинские боевики прячутся за гражданскими во время зачистки жилых домов военными ВС РФ после освобождения населенных пунктов. Видео с бойцом было опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.
Помимо этого, в оборонном ведомстве сообщили, что в штурмовом батальоне мотострелкового соединения группировки войск «Центр» служат сразу два Героя России. Одним из них является командир роты, майор Егор Захаров с позывным Поэт.

Петелин рассказал, что это достойный офицер. Он отметил, что гордится тем, что смог воспитать Героя России. По его словам, это большая честь.

«Была высокая координация действий. И самое главное, было высокое мастерство управления его подразделением. В принципе, стандартная ситуация. Просто он освободил то, что не могли освободить другие. И прорвали первую линию обороны противника», — поделился он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ отошли к окраине Дзержинска
09 октября 2024, 10:08

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинская армия вынуждена была оттянуть свои подразделения на западную окраину Дзержинска (Торецка). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Противник в Дзержинске оттягивает свои силы к западным окраинам города», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что ы центральной части города российские бойцы зачищают отдельные очаги сопротивления украинской армии.

Ранее военный эксперт финской компании Black Bird Group Паси Паройнен заявлял, что российская армия активно продвигается к городу Покровск, который является слабым звеном оборонительных рубежей ВСУ на торецком направлении.

По его словам, в районе к югу от Покровска украинские войска не обладают сильными оборонительными линиями, что позволяет российской армии воспользоваться этим проломом. За последние две недели войска РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов, приближаясь к ключевым стратегическим городам и поселкам. Карты боевых действий подтверждают успехи российских сил в этом направлении.


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#карты
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Журналист Foreign Policy Оз Катерджи незаконно побывал в Курской области
09 октября 2024, 09:38

Фото: iStock/Sner

Журналист Foreign Policy Оз Катерджи незаконно побывал в Курской области. Соответствующая информация появилась на сайте издания, информирует РИА Новости.
В статье Foreign Policy говорится, что в середине сентября Катерджи, вместе с группой, которая поставляла дроны и внедорожники для Вооруженных сил Украины, пересёк границу Российской Федерации и посетил курскую Суджу.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ пугали мирных жителей под Курском жестокостью польских наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Боевики ВСУ пугали мирных жителей под Курском жестокостью польских наемников
Местная жительница: ВСУ пугали жестокостью польских наемников
09 октября 2024, 09:00

Фото: iStock/N-sky

Украинские военные пугали мирных жителей под Курском жестокостью польских наемников. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

«Тоже знакомая говорила: «Мы на пост военных напоролись, они вроде бы украинцы». Они эвакуирующимся сказали: «Вы просто идите осторожнее, потому что дальше будут поляки, вы живыми не выйдете», — рассказала эвакуированная местная жительница на допросе у военных следователей.

Ранее стало известно, что на Курском направлении российские войска успешно отражают атаки Вооруженных сил Украины в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах. ВС РФ постепенно продвигаются в Любимовке, которая является важным транспортным узлом для противника на севере Кореневского района.

Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО уничтожила 47 беспилотников над пятью регионами и Азовским морем
09 октября 2024, 08:46

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 47 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Двадцать четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Брянской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по два БПЛА в Ростовской и Курской областях.

Помимо этого, один вражеский дрон был сбит в Краснодарском крае и тринадцать над акваторией Азовского моря. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что российская армия активно продвигается к городу Покровск, который является слабым звеном оборонительных рубежей ВСУ на торецком направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#пво
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Россия готовит жесткий ответ: ударят не только по Украине, но и по странам Запада
Депутат Красов: Россия ответит на удары дальнобойным оружием не только Украине
09 октября 2024, 06:30

Фото: Минобороны РФ

Россия готова дать ответ не только Украине, но и странам, поставляющим ей дальнобойное оружие.
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в интервью «Ленте.ру». Он подчеркнул, что в случае ударов по российской территории с использованием западного вооружения, ответные меры Москвы будут жесткими и затронут не только Украину, но и государства, поддерживающие её военные действия.

Красов отметил, что Россия будет реагировать на подобные атаки адекватно и жестко.

«Ни Украине, ни странам, решившим поддержать удары по России, мало не покажется», — заявил депутат.
Он добавил, что западные государства не смогут остаться в тылу, если продолжат поставки дальнобойного оружия, способного поражать цели в глубине российской территории.

Ранее, 8 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва примет ответные меры, если Запад даст разрешение на удары ВСУ дальнобойными ракетами по России.

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#вооружения
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Наши рвут оборону ВСУ под Торецком: последние данные о наступлении России
NYT: ВС РФ движутся к слабому месту ВСУ под Торецком
09 октября 2024, 05:20

Фото: Минобороны РФ

Российская армия активно продвигается к городу Покровск, который является слабым звеном оборонительных рубежей ВСУ на торецком направлении.
Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на военного эксперта финской компании Black Bird Group Паси Паройнена, который проанализировал спутниковые снимки.

По его словам, в районе к югу от Покровска украинские войска не обладают сильными оборонительными линиями, что позволяет российской армии воспользоваться этим проломом. За последние две недели войска РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов, приближаясь к ключевым стратегическим городам и поселкам. Карты боевых действий подтверждают успехи российских сил в этом направлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене ноябрьского саммита мира, на который ранее приглашалась Россия. Это решение связано с серьёзными проблемами, с которыми сталкиваются ВСУ на фронте, включая значительные потери и вынужденные отступления. По мнению экспертов, неудачи на полях сражений существенно повлияли на решение украинского руководства отказаться от проведения встречи.

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Зеленский отменил мирный саммит: ВСУ терпят крах на фронте
Зеленский отменил ноябрьский саммит, куда ранее приглашал Россию
09 октября 2024, 04:39

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене ноябрьского саммита мира, на который ранее приглашалась Россия.
Это решение связано с серьёзными проблемами, с которыми сталкиваются ВСУ на фронте, включая значительные потери и вынужденные отступления. По мнению экспертов, неудачи на полях сражений существенно повлияли на решение украинского руководства отказаться от проведения встречи.

Одним из ярких примеров последних провалов ВСУ стало отступление украинских войск из Угледара. Командир 72-й бригады Александр Охрименко признал, что во время отхода украинские солдаты бросили раненых сослуживцев. Этот случай вызвал широкое обсуждение в украинской прессе и поставил под сомнение боевой дух и дисциплину армии.

Тем временем попытки ВСУ прорвать оборону российских войск в приграничных районах Курской области также оказались безуспешными. По словам военных аналитиков, ситуация для Украины становится всё более сложной, и попытки прорваться на этом направлении близки к полному провалу.
Эти события усилили напряжённость внутри Украины и вызвали опасения относительно дальнейшего развития конфликта.

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Задержанная одесситка с флагом России рассказала, что думает о Путине
Задержанная одесситка с флагом России призналась в поддержке Путина
09 октября 2024, 04:29

Фото: Сайт Кремля

Женщина, которая пыталась повесить российский флаг на постамент памятника императрице Екатерине II в Одессе, выразила поддержку России и президенту Владимиру Путину во время допроса.

«Я поддерживаю русский мир, поддерживаю Россию, я поддерживаю Владимира Владимировича Путина», — заявила задержанная женщина на допросе. Об этом сообщили украинские СМИ.
Она также высказала недовольство украинскими властями, заявив, что не может простить трагедию в Доме профсоюзов в 2014 году, и обвинила Запад в попытках уничтожить украинский и другие славянские народы.

Памятник Екатерине II в Одессе был демонтирован, а площадь переименована в Европейскую, что стало частью широкой декоммунизации и дерусификации в регионе. Женщина попыталась повесить флаг России на Екатерининской улице, но была остановлена местными жителями, которые проявили яростное сопротивление ее действиям.

Напомним, в Одессе женщина пыталась водрузить российский флаг на постамент, оставшийся от снятого памятника российской императрице Екатерине II.

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