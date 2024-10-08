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«Насилуют детей, убивают стариков и женщин»: что творили ВСУ в Курской области

Жители Курской области рассказали о зверствах солдат ВСУ на русской земле
08 октября 2024, 17:19
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ, вторгшись в Курскую область, терроризировали местно население. Они убивали стариков, насиловали детей, грабили и сжигали дома, равняя с землей все на своем пути. Куряне, которым удалось эвакуироваться с захваченных земель рассказали свои истории.
Жительница Суджи Валентина Скорикова сообщила, что ВСУ стреляли кассетными боеприпасами. Ей вместе с родственниками пришлось просидеть в подвале почти две недели, пытаясь выжить под украинскими обстрелами.

«Я не знаю, зачем украинцы так делают, я не могу даже сказать. Они там женщину зарезали. Она постарше меня, а сын у них был инвалид детства, его взорвали. И слышала, что они над 14-летней девочкой издевались, насиловали», — рассказала она.


Валентина покинула родное село и сейчас даже не знает, цел ли ее дом.

Житель села Большое Солдатское Сергей Жердев отметил, что ВСУ захватили его населенный пункт 9 августа. Там, как и на всей остальной захваченной территории курского приграничья, украинские военные вели беспорядочный обстрел зданий, домов и гражданских автомобилей.

«Знакомый погиб. Долженко Саша, он учился на 2 года младше, работал в пожарке. Он поехал с женой хозяйство кормить. Покормили, назад вернулись, ехали через Горянку, на них скинул дрон гранату. И жена его в очень тяжелом состоянии, все лицо разорвано, а ему почти голову оторвало. Он сразу погиб на месте, а жену направили в челюстно-лицевую в Москву. Он ехал на обычной гражданской машине, ехал короткими тропами, по трассе побоялся ехать, и все равно там его достали», — рассказал свою историю мужчина.

При этом житель деревни Куриловка Николай Зазеленский рассказал, что смог выехать из захваченного населенного пункта 7 августа по полям, потому что тогда на трассе уже стояли сгоревшие машины других людей, которые пытались выехать.
«ВСУ – это фашисты какие-то. Это только может фашисты такое могут делать. Они просто как в сафари, расстреливают всех. И получают от этого, знаете, удовольствие. Это же уже не люди, это просто уже звери какие-то, их надо вот так же уничтожать. Я бы их уничтожал бы сам», — рассказал Зазеленский.

Он смог спастись вместе с семьей, однако получил осколочное ранение от разрыва украинского кассетного боеприпаса. Его отвезли в Курскую областную больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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На Украине обнаружен смертельный африканский вирус Марбург
08 октября 2024, 17:47

Фото: istockphoto/tuachanwatthana

Смертоносный африканский вирус Марбург выявлен на Украине. Опасную болезнь завёз из Польши на родину мужчина, который проходил там обучение и подготовку перед отправкой на передовую.
В настоящее время заболевший мужчина экстренно доставлен в инфекционную больницу в Ужгороде, сообщает телеграм-канал Mash. По предварительным данным, украинский солдат несколько месяцев пролежал в госпитале в польском Щецине. Этот город находится на самой границе с Германией. Ранее именно в немецком Гамбурге обнаружили первые вспышки смертельной болезни. Симптомы выявили у студентов-медиков, которые подхватили вирус Марбург у африканцев.

Тогда немецкие специалисты сообщили, что из-за этого заболевания в организме человека начинается генерализованное поражение кровеносных сосудов, развитие тяжёлого геморрагического синдрома, поражение печени, пищеварительной системы, центральной нервной системы. Очень велик процент смертности после заболевания Марбургом. Сейчас все указанные симптомы проявились у заболевшего солдата ВСУ. Вместе с ним в карантин и под наблюдение определили нескольких его сослуживцев из числа тех, с кем он наиболее близко контактировал.

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#солдат
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Кимаковский предрёк новую эпоху СВО после освобождения покровской агломерации
08 октября 2024, 17:14

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

После освобождения российскими войсками покровской агломерации начнётся новая эпоха специальной военной операции. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
В разговоре с РИА Новости он высказал мнение, что когда указанный плацдарм перейдёт под контроль российских войск, вся украинская оборона может посыпаться вплоть до Днепра. Кимаковский пояснил, что в случае освобождения покровской агломерации, на всём Запорожском направлении на подразделения ВСУ будет оказываться сильное давление, и тогда фронт просто рухнет. Это и будет знаменовать собой новую главу в ходе СВО, резюмировал чиновник.

Советник главы ДНР также подчеркнул, что основные события противостояния сейчас происходят на Южно-Донецком направлении, где части Вооружённых сил РФ давят и теснят противника в сторону Покровска и Мирнограда. По его словам, основной задачей российских военных на данном этапе является установление контроля над дорогами между Селидово и Красноармейском, а также между Селидово и Курахово. По мнению военных экспертов, Селидово вскоре ожидает судьба Угледара, заключил Кимаковский.

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#сво
#всу
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Какие льготы положены участникам СВО: гарантии государства
08 октября 2024, 16:33

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Все, кто подписывает контракт с Минобороны РФ и принимает решение отправиться в зону спецоперации, получают от государства различные льготы. Страна гарантирует поддержку тем, кто встал на ее защиту.
На сегодняшний день истинные патриоты России подписывают контракт с Минобороны РФ. Свой выбор они делают осознанно, понимая, что для родины настал непростой момент, и она нуждается в защите. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

При этом государство достойно оплачивает труд военнослужащих. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Далее солдат получает ежемесячно от 210 тысяч рублей за выполнение боевых задач в зоне спецоперации. Кроме того, существуют дополнительные стимулирующие выплаты. Их размер достигает одного миллиона рублей в год. Также бойцам СВО полностью компенсируется военная пенсия.

Пока мужчины находятся в зоне СВО, государство проявляет заботу об их семьях. Дети вне очереди получают места в детских садах, бесплатно обедают в школах, посещают оздоровительные учреждения. При этом взрослые дети военных обеспечиваются бюджетными местами в лучших высших учебных заведениях страны, а дети погибших или раненых могут поступить в ВУЗ без вступительных экзаменов.

Одновременно с этим участникам спецоперации и их семьям предоставляется льготная ипотека. Они могут получить достойное жилье с использованием госсредств.

Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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#солдат
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Лавров предостерёг Запад от разрешения ВСУ применять дальнобойные ракеты
Лавров: РФ примет меры, если Запад разрешит ВСУ применять дальнобойное оружие
08 октября 2024, 16:10

Фото: сайт Кремля

Россия узнает о получении разрешения на использование Украиной дальнобойных ракет, если такое разрешение будет дано. Ответные меры сразу же вступят в силу, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».
Он подчеркнул, что российские власти перестали отслеживать тему предоставления Украине права на удары вглубь России, когда президент Владимир Путин чётко сказал, что страна будет делать и к каким выводам следует прийти в случае принятия такого решения. Как только оно будет принято, Москва узнает об этом и в ту же минуту реализует упомянутую главой государства схему.

Ранее Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, «с чем они играют», говоря о планах разрешить ВСУ стрелять по объектам на территории России с помощью переданного Западом дальнобойного оружия.

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На Западе указали на важную деталь в ситуации в Одессе
Меркурис: одесситы склоняются к поддержке России
08 октября 2024, 15:36

Фото: iStock/Multipedia

Британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что большая часть одесситов не хочет идти воевать, что говорит об их вероятной приверженности России. Свое мнение он выразил в блоге на YouTube, пишет РИА Новости.
По его словам, он получил информацию из официального украинского источника, которая способна пролить свет на реальные настроения в Одессе. Меркурис отметил, что план по мобилизации в городе выполнили только на 20%. Эксперт пояснил, что это может говорить о возможной склонности одесситов к поддержке РФ.

Помимо этого, он добавил, что Одесса находится внизу списка мест на Украине, где люди готовы отправиться воевать.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что военнослужащие группировки войск «‎Север» в Сумской области обнаружили и уничтожили огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#одесса
#сво
#рф
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«Иноходец» уничтожил самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ
Минобороны: БПЛА «Иноходец» уничтожил украинскую САУ Caesar в Сумской области
08 октября 2024, 15:34

Фото: iStock/IherPhoto

Военнослужащие группировки войск «‎Север» в Сумской области обнаружили и уничтожили огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Отмечается, что 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства российские бойцы уничтожили в результате прямого ракетного удара, проведенного расчетом «Иноходца». Сообщается, что расположена она была в районе лесополосы.

В ведомстве добавили, что объективный контроль за уничтожением САУ осуществлялся с помощью средств воздушной разведки в режиме реального времени.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее командир бригады ВСУ, оборонявшей Угледар, объяснил причины удерживания города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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«Ну как так-то?»: в Госдуме отреагировали на инцидент с раненым бойцом СВО
Депутат ГД Иванов: почти миллион рублей списали с карты раненого бойца СВО
08 октября 2024, 15:14

Фото: iStock/igoriss

Около миллиона рублей списали с карты раненого бойцы СВО. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Госдумы Максим Иванов со слов сестры пострадавшего бойца.
Родственница солдата рассказала, что банковскую карту её брата, участника СВО, смогли заблокировать только спустя неделю после списания средств. За это время со счёта бойца были списаны несколько сотен тысяч рублей. Ещё часть средств с карты были потрачены в алкомаркете.

Сестра пострадавшего обвинила правоохранительные органы в бездействии. А Иванов задался вопросом «Ну как так-то?», после чего пообещал, что все виновные будут наказаны.

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#военные
#мошенники
#кража
#деньги
#полиция
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Насильно мобилизованные солдаты ВСУ отказываются воевать
Нардеп Дмитрук: насильно мобилизованные солдаты ВСУ отказываются воевать
08 октября 2024, 14:48

Фото: iStock/Olena_Z

Насильственная мобилизация на Украине привела к тому, что солдаты ВСУ отказываются воевать. Об этом рассказал покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Получаю звонки от своих друзей-военных, которые за два года не были на ротации! Они жутко недовольны тем, что происходит в стране и, в частности, работой территориальных центров комплектования. И даже очень крутые ребята теряют мотивацию и силы на защиту своей страны», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, подобная ситуация складывается на Украине из-за политики Владимира Зеленского. Нардеп подчеркнул, что из-за насильственной мобилизации военные ВСУ отказываются воевать.

Кроме того, Дмитрук считает, что сотрудники военкоматов позорят форму украинской армии.

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#сотрудники
#telegram
#всу
#военкомат
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Командир бригады ВСУ, оборонявшей Угледар, объяснил причины удерживания города
08 октября 2024, 14:35

Фото: iStock/IherPhoto

Командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Александр Охрименко прокомментировал попытки удерживания города. Об этом информирует издание «Главком».
«Отвечу на то, почему не покинули город значительно раньше. Если мы будем покидать населенные пункты, не дав мощного сражения противнику, то через некоторое время можем оказаться неизвестно на каких рубежах», — рассказал он.

Охрименко отметил, что решение об отступлении принимается исключительно командованием украинской армии. К таким мерам прибегают только в случае угрозы окружения и значительных потерь в рядах личного состава.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Минобороны России официально объявило об освобождении ВС РФ города Угледар в Донецкой народной республике. Теперь населенный пункт находится под полным контролем российской армии.

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#сво
#вс рф
#минобороны
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