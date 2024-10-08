«Насилуют детей, убивают стариков и женщин»: что творили ВСУ в Курской области

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Боевики ВСУ, вторгшись в Курскую область, терроризировали местно население. Они убивали стариков, насиловали детей, грабили и сжигали дома, равняя с землей все на своем пути. Куряне, которым удалось эвакуироваться с захваченных земель рассказали свои истории.
Жительница Суджи Валентина Скорикова сообщила, что ВСУ стреляли кассетными боеприпасами. Ей вместе с родственниками пришлось просидеть в подвале почти две недели, пытаясь выжить под украинскими обстрелами.
Валентина покинула родное село и сейчас даже не знает, цел ли ее дом.
Житель села Большое Солдатское Сергей Жердев отметил, что ВСУ захватили его населенный пункт 9 августа. Там, как и на всей остальной захваченной территории курского приграничья, украинские военные вели беспорядочный обстрел зданий, домов и гражданских автомобилей.
При этом житель деревни Куриловка Николай Зазеленский рассказал, что смог выехать из захваченного населенного пункта 7 августа по полям, потому что тогда на трассе уже стояли сгоревшие машины других людей, которые пытались выехать.
Он смог спастись вместе с семьей, однако получил осколочное ранение от разрыва украинского кассетного боеприпаса. Его отвезли в Курскую областную больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.
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«Я не знаю, зачем украинцы так делают, я не могу даже сказать. Они там женщину зарезали. Она постарше меня, а сын у них был инвалид детства, его взорвали. И слышала, что они над 14-летней девочкой издевались, насиловали», — рассказала она.
Валентина покинула родное село и сейчас даже не знает, цел ли ее дом.
Житель села Большое Солдатское Сергей Жердев отметил, что ВСУ захватили его населенный пункт 9 августа. Там, как и на всей остальной захваченной территории курского приграничья, украинские военные вели беспорядочный обстрел зданий, домов и гражданских автомобилей.
«Знакомый погиб. Долженко Саша, он учился на 2 года младше, работал в пожарке. Он поехал с женой хозяйство кормить. Покормили, назад вернулись, ехали через Горянку, на них скинул дрон гранату. И жена его в очень тяжелом состоянии, все лицо разорвано, а ему почти голову оторвало. Он сразу погиб на месте, а жену направили в челюстно-лицевую в Москву. Он ехал на обычной гражданской машине, ехал короткими тропами, по трассе побоялся ехать, и все равно там его достали», — рассказал свою историю мужчина.
При этом житель деревни Куриловка Николай Зазеленский рассказал, что смог выехать из захваченного населенного пункта 7 августа по полям, потому что тогда на трассе уже стояли сгоревшие машины других людей, которые пытались выехать.
«ВСУ – это фашисты какие-то. Это только может фашисты такое могут делать. Они просто как в сафари, расстреливают всех. И получают от этого, знаете, удовольствие. Это же уже не люди, это просто уже звери какие-то, их надо вот так же уничтожать. Я бы их уничтожал бы сам», — рассказал Зазеленский.
Он смог спастись вместе с семьей, однако получил осколочное ранение от разрыва украинского кассетного боеприпаса. Его отвезли в Курскую областную больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.
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Элина Позднякова