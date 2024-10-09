Россия готовит жесткий ответ: ударят не только по Украине, но и по странам Запада

Фото: Минобороны РФ
Россия готова дать ответ не только Украине, но и странам, поставляющим ей дальнобойное оружие.
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в интервью «Ленте.ру». Он подчеркнул, что в случае ударов по российской территории с использованием западного вооружения, ответные меры Москвы будут жесткими и затронут не только Украину, но и государства, поддерживающие её военные действия.
Красов отметил, что Россия будет реагировать на подобные атаки адекватно и жестко.
Ранее, 8 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва примет ответные меры, если Запад даст разрешение на удары ВСУ дальнобойными ракетами по России.
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Красов отметил, что Россия будет реагировать на подобные атаки адекватно и жестко.
«Ни Украине, ни странам, решившим поддержать удары по России, мало не покажется», — заявил депутат.Он добавил, что западные государства не смогут остаться в тылу, если продолжат поставки дальнобойного оружия, способного поражать цели в глубине российской территории.
Ранее, 8 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва примет ответные меры, если Запад даст разрешение на удары ВСУ дальнобойными ракетами по России.
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Елена Перлова