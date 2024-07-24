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В Мелитополе прогремели три взрыва. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что жители административного центра Запорожской области слышали звуки моторов беспилотников перед взрывом.
В регионе сработала система ПВО, которая сбила группу украинских беспилотников, летящих в сторону Ростовской области и Краснодарского края. В общей сложности было не менее четырёх отработок системы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгородской области. Часть здания полностью обрушилась.
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В регионе сработала система ПВО, которая сбила группу украинских беспилотников, летящих в сторону Ростовской области и Краснодарского края. В общей сложности было не менее четырёх отработок системы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгородской области. Часть здания полностью обрушилась.
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Анастасия Чинкова