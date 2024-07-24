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В Мелитополе прогремели три взрыва

24 июля 2024, 01:36
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

В Мелитополе прогремели три взрыва. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что жители административного центра Запорожской области слышали звуки моторов беспилотников перед взрывом.

В регионе сработала система ПВО, которая сбила группу украинских беспилотников, летящих в сторону Ростовской области и Краснодарского края. В общей сложности было не менее четырёх отработок системы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в своём Telegram-канале.



Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгородской области. Часть здания полностью обрушилась.

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#запорожская область
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#всу
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Командиров ВСУ допрашивают из-за отступления войск на Харьковском направлении
Генерал Горбенко: командиров допрашивают из-за отступления ВСУ под Харьковом
24 июля 2024, 01:27

Фото: iStock/Anna_Anikina

Командование 125-ой бригады ВСУ вызывают на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) из-за отступления в Харьковской области. Об этом сообщил бывший командир бригады Артур Горбенко в интервью изданию «Украинская правда».
Он подчеркнул, что такие допросы начались ещё в мае.

По словам Горбенко, высшее военное руководство «забывает» о манёвре отвода войск. После такого решения в отношении командиров рот, батальонов и бригад открываются уголовные дела. Его самого сняли с поста командира после начала расследования ГБР.

Также военный добавил, что те фортификационные сооружения, которые возводились под контролем Харьковской областной администрации, находились в неудовлетворительном состоянии. Это и стало причиной отвода войск.

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#всу
#харьковская область
#военные
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Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Белгородской области
Гладков: дрон сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне
24 июля 2024, 00:54

Фото: iStock/Naypong

Дрон сбросил взрывное устройство около многоквартирного дома в Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Взрывной волной выбило окна в одной из квартир.

Ранее губернатор сообщал, что беспилотник врезался в двухэтажный многоквартирный дом в Белгородской области. Часть дома была полностью разрушена. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что дроны ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ», в результате чего пострадали пять человек.

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#белгородская область
#дрон
#всу
#взрывчатка
#вячеслав гладков
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Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгородской области
Гладков: беспилотник врезался в двухэтажный дом в белгородском селе Новопетровка
23 июля 2024, 23:32

Фото: iStock/Srdjanns74

Беспилотник ВСУ врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, что часть здания была полностью разрушена.

По предварительной информации, пострадавших в результате обрушения здания нет.

Также Гладков сообщил, что в результате сброса взрывного устройства с дрона в Шебекино получили повреждения два легковых автомобиля.

Кроме того, в посёлке Красное FPV-дрон атаковал частный дом, в результате чего полностью разрушилась крыша.

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#всу
#белгородская область
#вячеслав гладков
#беспилотник
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На Украине задержали известного телеведущего за призывы сопротивляться мобилизации
СБУ: задержаны два человека, призывавшие противостоять мобилизации
23 июля 2024, 23:08

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Два человека, включая бывшего телеведущего Жана Новосельцева, задержаны за призывы противостоять сотрудникам военкоматов на Украине. Об этом сообщила Служба безопасности страны (СБУ).
Отмечается, что в Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях задержаны члены группировки, которая срывала мобилизацию и сливала данные украинских военных. В числе задержанных оказался некогда популярный телеведущий Жан Новосельцев, который сейчас активно ведёт собственный блог.

Подчеркнём, что в СБУ отказались указывать имя задержанного. Предположение о том, что им оказался Новосельцев высказало украинское издание «Страна».

Двое задержанных обвиняются по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и иных военных формирований. По этой статье им грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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#украина
#сбу
#задержание
#мобилизация
#военком
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«При чем тут смартфон?»: Рогозин ответил на критику Картаполова
Рогозин ответил на слова Картаполова о ранении в ДНР из-за телефона
23 июля 2024, 21:42

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин ответил главе комитета Государственной Думы по обороне Андрею Картаполову, который напомнил ему о ранении, полученном в зоне специальной военной операции.
Картаполов упомянул об инциденте в связи с законопроектом о запрете применения устройств военнослужащими в зоне СВО. Он связал ранение Рогозина с использованием телефона.

«Причем здесь смартфон, которого у меня тогда и не было с собой, поскольку я за 15 минут до начала обстрела со своими бойцами с фронта в располагу вернулся? Или он что-то знает, чего следствие не знает? Прям даже интересно», — ответил сенатор.
Рогозин получил тяжелое ранение в ноябре 2022 года: осколок снаряда попал между позвонками. Сначала его направили в местное медучреждение, затем — в Ростов-на-Дону, после чего транспортировали в Москву. Там удалось извлечь осколок.

Ранее Рогозин сообщил о признаках подготовки украинских войск к наступлению в активности их дронов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сво
#ранение
#ростов
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В подполье заявили о поражении военного аэродрома ВСУ в Николаевской области
Подпольщик Лебедев: поражен военный аэродром ВСУ в Вознесенске
23 июля 2024, 19:29

Фото: iStock/dzika_mrowka

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Николаевской области зафиксировали удар в районе Мартыновского аэродрома, где обучались летчики ВСУ. Об этом информирует РИА Новости.
По словам местных жителей, произошел серьезный удар и последующая детонация. В районе аэродрома виден столб густого дыма.

Лебедев заключил, что украинские силы противовоздушной обороны пытались сбить ракету, но снаряд ПВО также упал на территории военного аэродрома. ​

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#снаряд
#ракета
#всу
#удар
#пво
#вс рф
#спецоперация
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«‎Был только миномет»: Стало известно, что произошло с ВСУ под Харьковом
Генерал Горбенко: ВСУ не хватало людей под Харьковом
23 июля 2024, 15:42

Фото: iStock/dr_evil

Украинский генерал-лейтенант Артур Горбенко заявил, что батальонам Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении не хватало людей, а командование отказывалось отправлять подкрепление. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, они постоянно посылали заявки на пополнение вооружения, людей, боеприпасов.

«Мы указывали, что принимаемые решения нереально было выполнить имеющимся комплектом сил и средств», — рассказал он.

Военный добавил, что на этом направлении находились четыре украинских батальона, но только один располагал укомплектованностью в 70 % личного состава. Помимо этого, из самого мощного оружия был только миномет.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Стало известно число украинцев, которые готовы уступить территорию страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Суд заочно приговорил журналиста Зыгаря* к 8,5 годам колонии за фейки об армии
23 июля 2024, 15:05

Фото: istockphoto/Zolnierek

Журналиста и писателя Михаила Зыгаря* суд заочно приговорил к 8,5 годам по уголовному делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.
«Зыгарю* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сказал собеседник РИА Новости.

Он неоднократно позволял себе публичные высказывания, дискредитирующие ВС РФ. В апреле текущего года фигурант был объявлен в розыск.

В настоящее время Зыгарь* проживает в Берлине, продолжает писать книги. Последняя из его работ была посвящена событиям на Украине.

21 октября 2022 года Министерство юстиции России приняло решение о включении Михаила Зыгаря* в реестр иностранных агентов. Оспорить этот статус через суд он не смог, его иск к Минюсту был отклонен.

Кассационный административный суд Украины отложил рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского, который требовал объявить выборы президента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#книги
#розыск
#наказание
#вс рф
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Военнослужащие по контракту в Москве получат допвыплату в 1,9 миллиона рублей
23 июля 2024, 15:04

Фото: istock/blinow61

Военнослужащие по контракту в Москве получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующий указ.
Из документа следует, что на выплату смогут рассчитывать военнослужащие, которые были отобраны на военную службу начиная с 23 июля 2024 года.

Кроме того, все ранее установленные меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, включая ежемесячную выплату из городского бюджета в размере 50 000 рублей, будут сохранены. Сообщается, что в первый год службы военным будет полагаться свыше 5,2 млн. руб.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве будут построены три дороги согласно концессионным соглашениям. Он уточнил, что будущие трассы облегчат передвижение по Москве для девяти районов столицы, где проживает свыше 1,3 млн человек.

Информационный онлайн-сервис «Помощь участникам СВО» запустили в Московской области в марте текущего года, с начала работы сервисом воспользовались свыше 3,7 тыс. раз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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