Над российскими регионами за ночь сбили шесть беспилотников

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 6 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Ростовской областью, два – над Курской областью.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Краматорске Донецкой области российскими военными был нанесен удар по складу ВСУ, где хранились дальнобойные ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Краматорске Донецкой области российскими военными был нанесен удар по складу ВСУ, где хранились дальнобойные ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова