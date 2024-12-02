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В Брянской области уничтожили два беспилотника

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили два БПЛА в Брянской области
Фото:iStock/vadimrysev

Фото:iStock/vadimrysev

Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФобнаружены и уничтожены еще два БПЛА самолетного типа», — сообщил губернатор.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.По его словам, пострадавшие и разрушения отсутствуют.



Ранее сообщалось, что беспилотник влетел в 5-этажный дом в Брянской области. Позже Богомаз сообщил, что многоквартирный дом был полностью уничтожен.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#брянская область
#александр богомаз
#бпла
#всу
Военный корреспондент погиб в ДТП в ЛНР
Военкор ANNA NEWS Ярцев погиб в ДТП в Луганске
02 декабря 2024, 02:18

Фото: iStock/Anton Novikov

Военный корреспондент ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в дорожно-транспортном происшествии в Луганске. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.
Журналисту было 49 лет.

«Команда ANNA News выражает соболезнования родным и близким погибшего», – отмечается в публикации.

Подробности аварии не приводятся. Согласно изданию, Яльцев опубликовал свой последний пост утром в воскресенье, 1 декабря.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент Семен Еремин убит в зоне проведения спецоперации на Украине. Журналист был атакован украинским FVP-дроном.

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#военкор
#лнр
#дтп
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Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады
Участники протеста в Тбилиси начали строить баррикады
02 декабря 2024, 01:55

Фото: iStock/Wirestock

Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что участники митинга заняли часть проспекта Руставели. По данным агентства, в поисках стройматериалов для баррикад оппозиция занимается вандализмом, разбивая дорожные знаки и металлические ограждения.

Ранее стало известно, что в Тбилиси спецназ начал применять водометы для разгона протестующих у входа в здание парламента. В ответ митингующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами.

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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#грузия
#митинг
#протесты
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Оператор «Дружба» рассказал о причинах повреждения газопровода
Оператор «Дружбы»: причиной повреждения газопровода была диверсия
02 декабря 2024, 01:45

Фото: iStock/macky_ch

Польская компания PERN, управляющая нефтепроводом «Дружба», рассматривает все возможные причины повреждения трубопровода, включая саботаж, информирует РИА Новости со ссылкой на представителей компании.
По словам собеседника агентства, в настоящее время специалисты работают над восстановлением масляного насоса, устранением последствий утечки и выяснением причины инцидента. Отмечается, что перед тем, как получить заключение экспертов, рассматриваются все версии, включая умышленное повреждение газопровода и технические неполадки.

Ранее представитель Государственной пожарной службы Великопольского воеводства Мартин Халаш заявил, что газопровод «Дружба» был поврежден недалеко от города Пневы на западе Польши, что привело к утечке топлива.

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В Польше сообщили о повреждении газопровода «Дружба»
02 декабря 2024, 01:03

Фото: istockphoto/MikeMareen

В районе города Пневы на западе Польши был поврежден газопровод «Дружба», в связи с чем произошла утечка топлива. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пожарной службы Великопольского воеводства Мартин Халаш в интервью телеканалу TVN24.
«В ходе расследования было установлено, что на поле произошел разлив вещества, похожего на нефть. В этом районе может проходить трубопровод "Дружба". Был установлен контакт с PERN, компания превентивно отключила одну из насосных подстанций», – заявил Халаш.

Ранее стало известно о повреждении солдатами Вооруженных сил Украины газопровода низкого давления в Новой Каховке.

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#всу
#польша
#газопровод
#украина
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Митингующие использовали пиротехнику перед зданием парламента Грузии
02 декабря 2024, 00:14

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Митингующие использовали петарды перед зданием парламента Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранцев, которые бросали камни в здание парламента в Тбилиси и стреляли петардами в сотрудников полиции. Отметим, что на всех входах в здание присутствуют силы безопасности, в том числе спецназ.

Ранее сообщалось, что протестующие использовали коктейли Молотова. Тысячи людей приняли участие в акциях протеста, которые прошли в Тбилиси и других городах страны. По данным полиции, действия участников протестных акций вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и демонстраций.

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что власти США приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, это решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в Евросоюз правящей партией «Грузинская мечта».

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#грузия
#протесты
#полиция
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МВД Грузии призвало вывести детей с акции протеста
02 декабря 2024, 00:01

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Родители, пришедшие на проспект Руставели в знак протеста, должны вывести своих детей в целях безопасности. С таким обращением выступило Министерство внутренних дел Грузии, заявление было опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что по законам Грузии дети имеют право участвовать в мирных собраниях. Министерство внутренних дел подчеркнуло, что по мере обострения протестов несовершеннолетние «находятся в агрессивной обстановке и подвергаются высокому риску получения травм».

«Согласно Кодексу о правах ребенка, ребенку должна быть обеспечена безопасная среда и общественное пространство, поэтому родитель или лицо, ответственное за воспитание ребенка, обязано защищать его. Мы призываем родителей и законных представителей несовершеннолетних действовать в соответствии с наилучшими интересами ребенка и оградить его от жестокой среды», – сообщили в МВД Грузии.

Ранее стало известно, что в Тбилиси спецназ начал применять водометы для разгона протестующих у входа в здание парламента. В ответ митингующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами.

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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#грузия
#дети
#протесты
#мвд
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Четырехлетний мальчик погиб при пожаре в селе Башкирии — МЧС
01 декабря 2024, 22:59

Фото: istockphoto/photovs

Четырехлетний мальчик погиб при пожаре в башкирском селе Краснохолмский, проинформировали в МЧС России. Спасатели уточнили, что трагедия произошла в двухэтажном многоквартирном доме. Пламя на площади 900 «квадратов» сейчас ликвидируют.
В ведомстве пояснили, что в квартире на первом этаже, где все произошло, были трое детей и беременная женщина. Когда сработала сигнализация, они собрались и вышли. Вместе с тем в квартире второго этажа была женщина и трое детей. На улицу она успела вывести лишь двоих.

«К сожалению, четырехлетний сын погиб. При тушении еще одной квартиры на первом этаже обнаружено тело 70-летней женщины», — сказано в публикации ведомства в Telegram.
Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге локализовали пожар в цехе по производству полистирола.

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#новости
#смерть
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#мчс
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Смертельное ДТП произошло в Новой Москве
ГАИ: в ДТП в Новой Москве погиб один человек
01 декабря 2024, 22:16

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Смертельное ДТП в Новой Москве унесло жизнь одного человека, сообщили в столичной Госавтоинспекции. На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.
Предварительно, «Камаз» с полуприцепом выехал на встречную полосу, где влетел в Geely и MAN.

«В результате дорожной аварии водитель «Камаза» от полученных травм скончался на месте. Водителя автомобиля Geely осматривают медики», — добавили в ГАИ.
Ранее в столичном дептрансе информировали о массовом ДТП, которое произошло на Брестско-Калужском перегоне. Затруднено движение на третьем километре.

Перед этим сообщалось, что в Новосибирске иномарку разорвало на части. Опубликованы шокирующие кадры с места происшествия.

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#новости
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Subaru разорвало на части в Новосибирске — видео
Subaru разорвало на части в Новосибирске, один человек погиб
01 декабря 2024, 20:49

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Иномарку Subaru порвало на части в Новосибирске. Видео трагедии опубликовал Telegram-канал 112.
В смертельном ДТП погиб один человек, еще двое серьезно травмированы.

«За рулем легковушки был 43-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения», — сказано в посте.

Перед этим сообщалось, что в результате ДТП в Приамурье погиб один человек. Трагедия произошла на трассе, которая связывает Благовещенск и Свободный в регионе.

Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Столкнулись иномарки Cadillac Escalade и Mazda Demio.

Похожий случай произошел под Саратовом, где машина с подростками опрокинулась в кювет.

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