В Брянской области уничтожили два беспилотника

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Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФобнаружены и уничтожены еще два БПЛА самолетного типа», — сообщил губернатор.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.По его словам, пострадавшие и разрушения отсутствуют.
Ранее сообщалось, что беспилотник влетел в 5-этажный дом в Брянской области. Позже Богомаз сообщил, что многоквартирный дом был полностью уничтожен.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Александр Климов