В Брянской области уничтожили два беспилотника

В районе города Пневы на западе Польши был поврежден газопровод «Дружба», в связи с чем произошла утечка топлива. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пожарной службы Великопольского воеводства Мартин Халаш в интервью телеканалу TVN24.