В Брянской области задержали подозреваемого в передаче данных террористам ВСУ

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В Брянской области задержали мужчину, которого подозревают в передаче сведений о местном военкомате проукраинским террористам, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«УФСБ России по Брянской области пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству. Следственным отделом управления подозреваемому предъявлено обвинение», — уточнили в ведомстве.
Также сообщается, что злоумышленник был задержан прямо в момент реализации своего замысла.
По информации следствия, задержанный планировал отправить в город Стародуб и совершить там теракт. Указания к действиям он получал от украинских террористов, с которыми общался при помощи мессенджеров.
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