В Свердловской области на соревнованиях по боксу умер 14-летний подросток

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Во время финального боя юношеского турнира по боксу, проходящего в Свердловской области, произошла трагедия. 14-летний подросток, получив несколько ударов в голову, скончался.
В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Известно, что в прошлом году Тимофей стал чемпионом области. Все медицинские документы и справки, необходимые для допуска к соревнованиям, были предоставлены.
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