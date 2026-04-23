В Буэнос-Айресе водитель такси попытался похитить ребёнка у гражданки России
В Буэнос-Айресе водитель такси попытался похитить ребёнка у гражданки России. Как уточняет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», инцидент произошёл у торгового центра.
По словам пострадавшей Ольги, она вызвала машину через приложение. Женщина открыла заднюю дверь, посадила малыша в салон и начала складывать коляску. В этот момент автомобиль начал движение.
Водитель плавно тронулся, затем ускорился. Задняя дверь оставалась открытой, внутри находился один ребёнок. Ольга бросила вещи и побежала за машиной, крича и стуча по кузову. В итоге она забрала кроху.
Через некоторое время таксист вернулся, но из-за языкового барьера женщина не поняла его слов. В полиции заявили, что не видят состава преступления, так как ребёнка «не увезли». Водитель работает в сервисе такси около двух недель.
