Футболист «Балтики» Беликов назвал Талалаева достойным звания лучшего тренера сезона
Заслуги наставника «Балтики» в минувшем сезоне достойны звания лучшего тренера Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Такую оценку дал игрок калининградской команды Иван Беликов в разговоре с Metaratings.ru после игры с ЦСКА.
Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Несмотря на поражение «Балтики» в первом официальном матче сезона, Беликов подчеркнул, что именно умение Андрея Талалаева превратить коллектив с не самым звёздным подбором исполнителей в единицу, способную давать бой топ-клубам, заслуживает отдельного признания.
По словам Беликова, подобная работа ценится даже выше, чем победы с самым качественным составом. Футболист признался в беседе с Metaratings.ru: его радует, что Талалаев остался в «Балтике». Напомним, что в мае главный наставник калининградской команды стал лауреатом премии «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года.
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