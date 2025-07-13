В Бурятии катер исполосовал лицо мужчины, купавшегося в озере

В Бурятии мужчина получил травмы лица, попав под винт катера во время купания
Фото: iStock/udmurd_PL

В Бурятии катер исполосовал винтом плавающего в озере мужчину. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Инцидент произошел на Гусином озере в Селенгинском районе. Катер наехал на мужчину, когда он вынырнул из воды.

38-летнего пострадавшего доставили в больницу Гусиноозёрска с рваными ранами лица и поврежденным плечом.

Водителя катера задержали. Иные подробности устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Египте россиянку сбил катер во время купания в безопасной зоне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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