В Бурятии катер исполосовал лицо мужчины, купавшегося в озере
В Бурятии мужчина получил травмы лица, попав под винт катера во время купания
В Бурятии катер исполосовал винтом плавающего в озере мужчину. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел на Гусином озере в Селенгинском районе. Катер наехал на мужчину, когда он вынырнул из воды.
38-летнего пострадавшего доставили в больницу Гусиноозёрска с рваными ранами лица и поврежденным плечом.
Водителя катера задержали. Иные подробности устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Египте россиянку сбил катер во время купания в безопасной зоне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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