В Бурятии катер исполосовал лицо мужчины, купавшегося в озере

13 июля 2025, 11:58

В Бурятии мужчина получил травмы лица, попав под винт катера во время купания

Фото: iStock/udmurd_PL

В Бурятии катер исполосовал винтом плавающего в озере мужчину. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.