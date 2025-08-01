В Нижнем Новгороде пьяный мужчина ударил и обматерил инвалида
В Нижнем Новгороде пьяный мужчина ударил и обматерил инвалида, который не открыл ему дверь в подъезд. Об этом сообщает telegram-канал Ni Mash.
Инцидент случился из-за того, что местный житель в состоянии алкогольного опьянения не мог попасть домой, так как умный домофон не распознал его лицо. Мужчина попросил прохожего открыть ему дверь в подъезд. Как оказалось, сосед оказался глухонемым, поэтому он не услышал просьбы. Пьяный начал оскорблять инвалида и пнул его за то, что тот никак не отреагировал на просьбу.
Впоследствии мужчина принес свои извинения за содеянное. Полицейские арестовали его на сутки за мелкое хулиганство. О состоянии инвалида неизвестно.
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