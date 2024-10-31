Бросившая ребенка на крыльцо детсада мигрантка в Подмосковье попала на видео

Фото: istockphoto/shironosov
Мигрантка, бросившая ребенка на крыльцо детсада в Подмосковье, попала на видео. Кадры опубликовал «Царьград». На них видно, что женщина буквально тащит двоих дошколят, а детские ноги волочатся при этом по асфальту.
Затем она кладет одного ребенка на ступеньки детсада, второго злоумышленница бросила на площадку, которая перед входом в здание.
По информации журналистов, воспитательница прибыла в РФ из Узбекистана и работала без патента, то есть нелегально. По факту инцидента в деревне Голубое начато уголовное производство.
Ранее сообщалось об инциденте, произошедшем в Башкортостане. Речь идет о противоправных действиях в отношении ребенка.
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По информации журналистов, воспитательница прибыла в РФ из Узбекистана и работала без патента, то есть нелегально. По факту инцидента в деревне Голубое начато уголовное производство.
Ранее сообщалось об инциденте, произошедшем в Башкортостане. Речь идет о противоправных действиях в отношении ребенка.
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Никита Кротов