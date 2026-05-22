В Бурятии мужчина пропал при попытке перейти реку Оронгодой вброд
В Закаменском районе Бурятии мужчина пропал, когда попытался перейти речной поток вброд. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Улан-Удэ | Бурятия».
Инцидент произошёл 21 мая на реке Оронгодой. Мужчина решил перейти водоём вброд, но не выбрался на берег и пропал. Спустя несколько часов местные жители организовали поиски и нашли пропавшего без признаков жизни.
Отмечается, что из-за обильных дождей река Оронгодой вышла на пойму и подтопила придомовые территории в улусе Утата. Уровень воды значительно поднялся, а течение ускорилось. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности на воде, не заходить в водоёмы в незнакомых местах и пользоваться сухопутными путями.
