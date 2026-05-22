Родители в Тыве нашли следы от уколов на детях после посещения детского сада
В Тыве родители обнаружили следы от уколов на своих детях после посещения детского сада. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
По словам родных, таким способом воспитатели пытались успокоить малышей. Одна из матерей рассказала, что ребёнок жаловался на странные методы воспитателей.
Якобы за шалость ему угрожали уколом. Женщина не восприняла слова сына всерьёз, пока другая родительница не сообщила, что нашла на своём ребёнке следы от инъекции, и не прислала доказательства в общий чат.
Сообщается, что несколько семей с четырёхлетними детьми уже обратились в полицию с заявлением на этот детский сад. Полиция начала проверку по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Ранее в Копейске годовалый ребёнок выпал из окна на втором этаже. От полученных травм малыш погиб.
