«Газ в лицо»: Десять россиян пострадали на концерте Рики Мартина в Черногории
В Подгорице на концерте Рики Мартина неизвестный мужчина распылил слезоточивый газ возле сцены. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в числе пострадавших — десять граждан России.
У людей возникли трудности с дыханием, острая боль и жжение в глазах, слезотечение и кашель. Из-за происшествия в зале началась давка: зрители стали отходить от сцены и затаптывали друг друга, стремясь быстрее покинуть площадку.
На улице пострадавших ожидала карета скорой помощи. Медики госпитализировали нескольких человек. Организаторы временно остановили концерт из соображений безопасности. После паузы выступление продолжилось, однако к тому моменту значительная часть зрителей уже покинула зал. Рикки Мартин выступал перед полупустой площадкой.
