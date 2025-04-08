Известная юмористка раскрыла шокирующую стоимость анализа крови после лечения рака

Кэтрин Райан (Фото: Instagram* @kathbum)
Канадская актриса и юмористка Кэтрин Райан раскрыла, что анализ крови после лечения рака кожи обошелся ей в огромную сумму — шесть тысяч фунтов стерлингов (около 660 тысяч рублей). О своем удивлении и состоянии легкого шока от такой расценки она рассказала в личном подкасте, где часто делится опытом и мнением.
Райан победила рак кожи, но затем решила проверить, вернется ли болезнь. Ее онколог посоветовал сделать специальный тест, чтобы оценить генетические риски меланомы.
Кровь у нее брал молодой и стильный медик, над чем Кэтрин позже и пошутила. Когда актриса получила счет, она не поверила глазам.
Раньше звезда уже говорила о своей болезни. Сначала врач ошибся с диагнозом, и это могло плохо кончиться. Теперь Кэтрин внимательнее следит за здоровьем, даже если это обходится в приличную сумму.
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Кровь у нее брал молодой и стильный медик, над чем Кэтрин позже и пошутила. Когда актриса получила счет, она не поверила глазам.
Кэтрин Райан (Фото: кадр видео Instagram* @kathbum)
«Счет (был) в почтовом ящике.... Шесть тысяч! Шесть тысяч фунтов за анализ крови», — эмоционально воскликнула она.Кэтрин посмеялась, что красавчик, бравший у нее кровь, явно был «премиум-класса», раз цена оказалась такой высокой. Результаты теста пока не прибыли, но она верит, что потратила деньги не впустую — хочется думать, что такие расценки лишь у настоящих профессионалов.
Раньше звезда уже говорила о своей болезни. Сначала врач ошибся с диагнозом, и это могло плохо кончиться. Теперь Кэтрин внимательнее следит за здоровьем, даже если это обходится в приличную сумму.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева